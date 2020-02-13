Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи со сдержанным спадом в пределах 0.1-0.3%, вблизи отметки 3115 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3100, 3090 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3120, 3130 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет умеренное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения.

Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных котировок. Косвенное влияние на локальный рынок акций может оказать вечерняя публикация большого блока макроэкономических показателей в США (16.30 МСК). Он будет включать в себя еженедельные данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице.

В минувшую среду основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.80%) и РТС (+1.16%) вновь завершили торги с достаточно сильным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Локальный рынок акций продолжил технический отскок от достигнутого в понедельник полуторамесячного минимума по индексу МосБиржи. Теперь указанный индекс восстановился в среднюю часть своего двухнедельного диапазона 3050-3145 п. Таким образом, начавшаяся в середине января коррекция на российском фондовом рынке постепенно трансформировалась в состояние волатильной консолидации в рамках трехпроцентного диапазона.

В качестве основного фактора, способствовавшего вчерашнему росту локального рынка акций, выступило достаточно сильное повышение нефтяных котировок. За минувшие сутки контракты на нефть сорта Brent подорожали примерно на 2 доллара или немногим менее чем на 4%. В них реализовался давно назревший коррекционный отскок вверх от многомесячного минимума. Стоит заметить, что вчерашняя неблагоприятная отраслевая статистика лишь замедлила рост нефтяных фьючерсов. Между тем, запасы сырой нефти в США за минувшую неделю возросли почти на 7.5 млн баррелей.

Минувший день оказался небогат на громкие внешние новости. Он прошел под знаком ослабления опасений по поводу вспышки азиатского коронавируса. На этом фоне ключевые фондовые индексы в Европе и в США продемонстрировали довольно масштабное и на редкость равномерное повышение.

Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH0) пришли в состояние контанго величиной в 4.8 п. или около 0.3% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют нейтральную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне существенного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Существенно сильнее рынка вновь торговались акции «Газпрома» (GAZP RM, +1.77%) и ряда зависимых от газовой монополии компаний: Газпром нефть (SIBN RM, +2.20%), Мосэнерго (MSNG RM, +2.68%), ОГК-2 (OGKB RM, +9.72%), ТГК-1 (TGKA RM, +11.71%). Они продолжили отыгрывать позитивные корпоративные новости, озвученные в ходе недавнего «Дня инвестора» «Газпрома» в Нью-Йорке. В ходе этого мероприятия были сделаны заявления, позволяющие надеяться на увеличение дивидендных выплат по всем указанным бумагам.

Заметным событием дня стало сильное повышение стоимости акций Магнит (MGNТ RM, +5.17%). Эти бумаги отскочили вверх после недавних распродаж, связанных с публикацией операционных и финансовых результатов эмитента за 4 квартал и за весь 2019 год. Тогда инвесторов и спекулянтов неприятно удивило падение чистой прибыли торговой сети на 51.2% по итогам 4 квартала и на 49.0% по итогам года.

В целом акции «Магнита» остаются одной из немногих ликвидных бумаг, которые еще не выглядят дорогими. Три года назад они торговались в три раза дороже. С того времени масштабы бизнеса эмитента существенно увеличились. Поэтому вероятное будущее улучшение финансовых показателей ритейлера вполне способно стать стимулом для масштабного роста стоимости указанных бумаг. Пока что этому препятствует затянувшийся период трансформации компании.

Акции НЛМК (NLMK RM, +2.94%) пользовались спросом на фоне сообщения о том, что совет директоров металлургической компании рекомендовал акционерам одобрить выплату квартальных дивидендов в размере 5.16 руб. на акцию. Это составляет порядка 3.7% от вчерашней цены закрытия указанных бумаг.

В то же время были опубликованы финансовые результаты Группы НЛМК за 4 квартал и за весь 2019 год. Они остались «в тени» дивидендных новостей. Между тем, квартальная выручка эмитента в долларах США сократилась на 23% в сравнении с 4 кварталом 2018 года. А по итогам 2019 года они снизилась на 12%. Еще более тревожным сигналом представляется динамика прибыли, относящейся к акционерам НЛМК. Она упала на 61% по итогам 4 квартала и на 40% по итогам 2019 года.

Существенно слабее рынка закрылись бумаги Сбербанк-ап (SBERP RM, —0.59%), Новатэк (NVTK RM, —0.94%), МосБиржа (MOEX RM, —0.96%), Полюс (PLZL RM, —0.72%), Polymetal (POLY RM, —2.30%).

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США заметно понизились в цене в пределах 0.3-0.5%. Контракты на нефть сорта Brent после вчерашнего сильного прироста подешевели на 0.1%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.1%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite просел на 0.7%. Японский Nikkei225 потерял 0.2%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное. Это создает условия для открытия локального рынка акций с умеренным понижением.