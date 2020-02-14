Вчера торговая динамика была разнонаправленной. Лидерами роста среди ликвидных бумаг вновь стали акции ТГК-2 (+11,69). Аутсайдерами стали акции ГМК Норникель (-2,08%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 63-64,00.

Намечается разворот в акциях ГМК Норникель. Вчера бумага заметно просела на большом объеме на фоне нейтральной динамики цены на никель. За последние дни динамика цен на основные металлы компании – никель, палладий и медь была положительной. Однако, стоит учесть ситуацию с производством в Китае, которое могло серьезно пострадать из-за карантина. В Германии промпроизводство уже снизилось на 7% к предыдущему месяцу. Цены на нефть и газ уже заметно просели. Цены на сталь упали до минимума с 2017 года. Снижение производства автомобилей в Китае может подкосить цены на никель и палладий. Инвесторы могут начать спекулятивную игру на понижение акций ГМК. Техническая картина указывает на возможный разворот, цель – диапазон 19 500-20 000 руб. на горизонте месяца. Поддержку котировкам может оказать общая динамика «голубых фишек» на рынке и отчетность, публикация которой намечена на конец февраля.

Ожидаем смешанную динамику. В фокусе статистика денежного рынка и продаж автомобилей в Китае, торговый баланс еврозоны и ряд индикаторов в США. Ожидание в паре USD/RUB в диапазон 63,00-64,00. Ориентир по индексу Мосбиржи: 3090-3130 п.