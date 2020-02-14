Сегодня перед открытием российского рынка сложился нейтральный внешний фон для рубля. Консолидация валют развивающихся стран и закрепление нефти марки Brent выше 56 долларов будут способствовать переходу рубля в боковое движение у уровней закрытия четверга. В результате доллар в начале дня удержит позиции в районе 63,6 рубля. В ходе торгов возможно некоторое снижение американской валюты на фоне фиксации прибыли по спекулятивным длинным позициям в преддверии выходных. При этом в рамках сегодняшней сессии ожидаем сохранение долларом позиций в диапазоне 63,2 – 64,4 рубля. Отметим, что, согласно нашей модели, справедливым диапазоном для пары доллар/рубль выступает 62,4 — 63,2 рубля за единицу американской валюты, что говорит об адекватной оценке рынком российской валюты относительно текущих цен на нефть, макропоказателей и сезонных факторов.

При этом техническая картина на графике доллара говорит в пользу возможного продолжения восходящей динамики и достижения отметки 64,4 рубля. Для отмены данного сценария долларовым «медведям» необходимо увести американскую валюту ниже минимумов среды. Это приведет к пробою краткосрочного восходящего тренда, берущего начало от минимумов года и проходящего в районе 63,1 рубля, что будет говорить в пользу возобновления полноценного снижения пары доллар/рубль.

Напомним, что днем ранее основные мировые валюты смогли уверенно укрепиться по отношению к рублю. Так, к окончанию дня доллар подтянулся на 0,7%, закончив торги чуть выше 63,6 рубля, евро прибавил 0,4%, до 69 рублей.