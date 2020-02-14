В конце недели настроения на глобальных рынках остаются смешанными после изменения методики подсчета числа зараженных коронавирусом и летальных случаев в Китае. Так, общее число заболевших превысило 63 тыс. человек, а число жертв вируса составляет 1 380 человек. Участники фондовых рынков засомневались в адекватности данных, на что ключевые мировые фондовые индексы отреагировали снижением, пусть и не таким значительным (ключевые американские индексы вчера просели в пределах 0,1-0,4%). Вместе с тем ВОЗ поспешила успокоить инвесторов, сообщив о том, что всплеск числа зараженных не является признаком начала масштабной эпидемии. На рынках базовым сценарием по-прежнему остается идея о прохождении пика заболеваемости в текущем месяце.

В то же время различные инвестдома и СМИ продолжают муссировать тему резкого замедления экономики Китая из-за коронавируса. Не прекращаются и спекуляции вокруг условий первой фазы торговой сделки с США. Противоречивые сообщения представителей двух стран не позволяют достоверно оценить текущую ситуацию, но по всей видимости, китайская сторона, несмотря на вирус, все-таки готова соблюдать договоренности. Тема вероятного экономического спада продолжит оставаться в центре внимания и быть источником нервозности для рынков.

Из важной макростатистики вчера отметим данные по инфляции в США. Потребительские цены в январе в годовом выражении составили 2,5% г/г (ожидалось 2,4% г/г) – максимальное с октября 2018г. значение. Ситуация с потребительским спросом в Штатах продолжает оставаться стабильной, поэтому снижение процентных ставок пока маловероятно.

Ситуацию на мировых рынках на утро пятницы мы квалифицируем как нейтральную. Фьючерсы на европейские индексы торгуются разнонаправленно, выраженную динамику не показывает и S&P 500. На азиатских рынках в минусе торгуется Япония, Китай в небольшом плюсе. Нефтяные котировки Brent торгуются около 56 долл./барр. Сегодня на динамику рынков способен повлиять выход данных по ВВП Германии и еврозоны, а также статистика по розничным продажам и промышленному производству в США.

Вчера российский фондовый рынок понес умеренные потери. Индекс МосБиржи смог удержаться выше отметки 3100 пунктов, но по-прежнему выглядит слабо. Сегодняшний внешний фон свидетельствует о нейтральной динамике, индекс МосБиржи, по нашему мнению, продолжит торговаться в диапазоне 3100-3120 пунктов. Из корпоративных новостей повлиять на динамику индекса способен выход финансовых данных Яндекса.