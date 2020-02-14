Несмотря на ухудшение внешнего фона вчера покупки ОФЗ на рынке сохранились — доходность 5-летних ОФЗ снизилась еще на 3 б.п. – до 5,69% годовых, 10-летних – на 1 б.п. – до 6,08% годовых, что является новым историческим минимумом для доходности ОФЗ. Сегодня рост цен на нефть на глобальных рынках на ожиданиях действий со стороны ОПЕК+ по сокращению добычи должен поддержать спрос на рублевые активы. При сохраняющемся потенциале снижения доходности 10-летних ОФЗ до 5,95%-6,0% годовых в ожидании снижении ставки до 5,5% в 1 полугодии спрос на госбумаги будет сохраняться. В сегменте евробондов доходность российского 10-летнего бенчмарка остается на минимумах по доходности с 2012 г. – 2,74% годовых. Доходность UST’10 вчера снизилась на 2 б.п. – до 1,62%. Российский CDS 5Y остается выше 60 б.п. при минимумах в конце прошлого года 54 б.п. Ожидаем продолжения консолидации евробондов вблизи текущего уровня; рекордно узкие кредитные спрэды будут сдерживать покупки российского долга.

Консолидация валют развивающихся стран и закрепление нефти марки Brent выше 56 долларов будут способствовать переходу рубля в боковое движение у уровней закрытия предыдущего дня. В результате доллар в начале дня удержит позиции в районе 63,6 рубля. В ходе торгов возможно некоторое снижение американской валюты на фоне фиксации прибыли по спекулятивным длинным позициям в преддверии выходных. При этом в рамках сегодняшней сессии ожидаем сохранение долларом позиций в диапазоне 63,2 – 64,4 рубля.