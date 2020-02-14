Международное энергетическое агентство ожидает, что из-за вспышки коронавируса мировой спрос на нефть в 1к20 снизится на 435 тыс. барр./сут. Также МЭА пересмотрело в меньшую сторону свой прогноз спроса на весь 2020 г. – согласно новым оценкам агентства, по сравнению с прошлым годом спрос вырастет всего на 825 тыс. барр./сут. против роста на 1,19 млн барр./сут., ожидавшегося ранее.

В январе мировое предложение нефти снизилось на 800 тыс. барр./сут. Как отмечает МЭА, если бы не вспышка коронавируса в Китае, соглашение ОПЕК+ позволило бы обеспечить баланс спроса и предложения на рынке в 2020 г.

По нашим расчетам, суммарный объем продаж нефти пятеркой крупнейших российских компаний в 2020 г. останется на уровне прошлого года. Вместе с тем потенциальное снижение спроса на нефть представляет собой риск с точки зрения нашего прогноза финансовых результатов российских игроков, поскольку усилит давление на мировые цены на нефть. Цена нефти Brent в последнее время стабилизировалась на уровне 56 долл./барр., но остается на 15% ниже, чем в начале 2019 г.