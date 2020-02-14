Международное энергетическое агентство (МЭА) снизило прогноз роста мирового потребления нефтепродуктов на 2020 г. на 365 тыс. барр./сутки до 825 тыс. барр./сутки. В 1 кв. 2020 г. спрос снизится на 435 тыс. барр./сутки год к году до 98,8 млн барр./сутки – первое снижение квартального спроса год к году более чем за 10 лет. В среду ОПЕК также пересмотрела в меньшую прогноз роста потребления на 2020 г., однако не столь значительно – на 0,22 млн барр./сутки до 0,99 млн барр./сутки.

Оценивая возможные последствия вспышки Covid-19, МЭА указывает, что потребление нефтепродуктов в Китае в 2003 г., во время эпидемии SARS, составляло 5,7 млн барр./сутки, а в 2019 г. достигло 13,7 млн барр./сутки, или 14% от мирового. В 2019 г. на долю Китая приходилось более 75% общего прироста спроса на нефть в мире. МЭА пересмотрело в сторону понижения также рост глобального потребления в 2019 г. – на 80 тыс. барр./сутки до 880 тыс. барр./сутки – из-за слабого роста в странах ОЭСР. Рост спроса, таким образом, произошел только за счет Китая и других развивающихся стран Азии.

По мнению ОПЕК, до вспышки коронавируса производители нефти ожидали, что профицит на рынке исчезнет во 2 п/г 2020 г. благодаря более сильному, чем в 2019 г., росту спроса, снижению добычи ОПЕК+ в рамках новых квот и постепенному замедлению роста добычи вне ОПЕК

Сейчас ОПЕК+ рассматривает новое, хотя и временное снижение, на 600 тыс. барр./сутки, а низкие цены могут замедлить рост добычи в США, но не раньше 2 п/г. Учитывая ограниченные возможности ОПЕК+ по снижению добычи и риск восстановления добычи в Ливии, мы считаем, что это указывает на значительные понижательные риски для цены нефти в 1 п/г 2020 г.