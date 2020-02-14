Минфин, по словам его главы Антона Силуанова, перечислит в ФНБ нефтегазовые сверхдоходы прошлого года быстрее обычного, и первая часть сделки по выкупу правительством контрольного пакета акций Сбербанка (SBER RX – ПОКУПАТЬ) объемом 1,2 млрд руб. может состояться уже весной, возможно, в марте.

Цена оферты вряд ли будет существенно выше текущей шестимесячной средней. Таким образом, ЦБ может сделать оферту миноритариям также уже в марте. Это предполагает, что шестимесячная средняя цена вряд ли успеет существенно измениться относительно своего нынешнего значения – 239 руб./обыкновенная акция. Рыночные котировки сейчас предполагают премию к этому уровню около 6%. Представители ЦБ уже прокомментировали, что не ждут большого объема предъявления акций к оферте, и в дальнейшем эти акции будут проданы на рынке (в случае же большого объема выкупа возможно SPO). Мы также полагаем, что в отсутствие ценовых шоков объем выкупа будет не слишком большим.



