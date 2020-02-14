Минфин уточнил макроэкономический прогноз на 2020-2022 гг. Основные изменения связаны с небольшим повышением прогноза роста экономики в нынешнем году (прогноз пересмотрен с 1,7% до 1,9%) и среднего курса рубля (повышен до 63,9 руб./долл.). Также Минфин немного повысил прогноз доходов федерального бюджета, прогноз расходов тоже увеличен, но меньше, так что в новых проектировках профицит бюджета должен оказаться выше, чем в законе о бюджете. Возросшая оценка расходов бюджета может оказать поддержку ликвидности в банковской системе.  