В четверг, 13 февраля, американский фондовый рынок продемонстрировал отрицательную динамику по итогам торговой сессии, что связано с общей напряженностью относительно распространения коронавируса в Китае. Отметим, что сегодня правительство Китая сообщило еще о 5090 случаях заражения вирусом (общее количество зараженных превышает 63 тыс.), тогда как общее количество смертей приблизилось к 1,4 тыс.

Из важной макроэкономической статистики вчера были опубликованы данные по потребительской инфляции. Так, индекс потребительских цен без учета сезонности в январе вырос на 0,1%, хотя аналитики ждали рост показателя на 0,2%, тогда как индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей увеличился на 0,2%, что совпало с ожиданиями аналитиков.

Кроме того, вчера было опубликовано количество первичных обращений за пособиями по безработице, которое за неделю составило 205 тыс., тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне 210 тыс.

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,43% и закрылся на отметке 29 423,31 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,16% и закрылся на уровне 3 373,94 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,14% и достиг отметки 9 711,97 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в марте по итогам торгов на NYMEX подорожали на $0,25 и закрылись на уровне $51,41 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в марте понизились до $1 576,3 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 1,607%.

В составе индекса «голубых фишек» наблюдалась преимущественно отрицательная динамика котировок акций – в лидерах роста – Walmart, Procter & Gamble, American Express, в лидерах падения – Cisco Systems, Dow, Pfizer.

Бумаги одного из ведущих в мире разработчиков и производителей сетевого оборудования Cisco Systems упали на 5,23% после опубликованных финансовых результатов за второй фискальный квартал, хотя они оказались чуть лучше ожиданий аналитиков.

Котировки акций нефтяной компании Marathon Oil просели на 4,31% после опубликованных финансовых результатов за четвертый квартал. Так, скорректированная прибыль составила $55 млн или 7 центов на акцию против $121 млн или 15 центов на бумагу годом ранее, тогда как аналитики в среднем ожидали 10 центов на одну акцию.

Акции оператора гостинично-развлекательного комплекса MGM Resorts International снизились на 5,53% после сообщений о том, что его исполнительный директор Джим Мюррен покинет свой пост после окончания действия контракта.

Котировки акций производителя безалкогольных напитков PepsiCo выросли на 0,27% после опубликованных финансовых результатов за четвертый квартал, а также объявлении о повышении квартальных дивидендов на 7%.

Бумаги производителя природного газа Chesapeake Energy упали на 2,8% и опустились ниже 50 центов на акцию впервые за последние 26 лет.

Котировки акций компаний Ryder System и Wayfair уменьшились более чем на 10% после опубликованных финансовых результатов за минувший квартал.

S&P 500

На часовом графике индекс S&P 500 формирует восходящий клин, из которого ожидается выход вниз. Верхняя граница фигуры стремится к 3390 пунктам, нижняя граница проходит около 3370 пунктов. Стохастические линии находятся в благоприятном для продажи положении и уже достигли зоны перекупленности, поэтому ожидается завершение восходящего движения.



