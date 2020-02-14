Самые интересные корпоративные истории США
За вспышкой коронавируса сезон финансовых отчётностей отошёл на второй план. Ниже приведены несколько корпоративных историй, которые, на наш взгляд, заслуживают внимания.
Так, Tesla впервые показала годовую прибыль. В компании идут производственные преобразования. В последнем квартале поставки моделей S и X снизились, а наиболее популярная модель 3, напротив, пользовалась высоким спросом. Относительно бюджетная модель 3 на 75% послужит базой для сборки нового кроссовера – модели Y, и в этом смысле Tesla становится более «рыночной» компанией, которая стремится не просто удивлять потребителей, но и быть внутренне эффективной.
Холодным душем стали отчётности промышленных компаний. Производитель строительной и специальной техники Caterpillar в январе показал самое большое с 2017 г. падение продаж машин – на 7% г/г. Особенно слаб рынок Северной Америки: там провал составил 11%. Ещё в момент публикации последней отчётности менеджмент предупредил, что сохраняющаяся неопределенность в мировой экономике будет давить на продажи в текущем году. Спад продаж техники – лишнее подтверждение замедлению реального сектора экономики.
Примерно такая же ситуация у технологического гиганта Cisco. Менеджмент подчёркивает, что «неопределённость в мировой экономике замедлила инвестиции компаний в технологии». И именно спад вложений корпораций в свою IT-инфраструктуру бьёт по показателям и котировкам акций Cisco.
Twitter показал рекордную квартальную выручку – свыше $1 млрд. И хотя чистая прибыль на акцию (EPS) недотянула до консенсус-прогноза Уолл Стрит, улучшение операционных показателей социальной сети толкнуло акцию вверх: число показов рекламы на платформе выросло на 21%, число переходов по рекламе – на 29%, а стоимость одного перехода, напротив, упала на 13%, что говорит о росте эффективности бизнеса.
Хорошо отчитался Roku, производитель медиаплееров для приёма стриминговых сервисов типа Netflix и его более дешёвых конкурентов. Учитывая огромный спрос на потоковый контент, Roku прогнозирует, что к 2024 г. половина американских домохозяйств откажутся от кабельного ТВ в пользу потокового. Параллельно консалтинговая фирма Nielsen выяснила, что даже подписавшись на один видеосервис, 93% потребителей могут стать клиентами другого. Иными словами, индустрия потоковых сервисов и связанных с ними устройств далека от насыщения и имеет очень хорошие перспективы.
В течение двух недель до вчерашней отчётности NVIDIA получала многочисленные положительные отзывы от аналитиков Уолл Стрит. В 4-м квартале выручка подскочила на 41% г/г, валовая маржа выросла на 940 б.п. Драйверы роста для NVIDIA – это бизнес дата-центров и игровой сегмент. Недавно компания запустила облачный сервис онлайн-игр за $5 в месяц (Stadia от Google обойдётся $10), сделав больший упор на развлекательный сегмент.
На следующей неделе особый интерес будет представлять отчётность Walmart, по которой можно будет судить о состоянии американской розничной торговли – важного экономического фактора.
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