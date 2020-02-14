За вспышкой коронавируса сезон финансовых отчётностей отошёл на второй план. Ниже приведены несколько корпоративных историй, которые, на наш взгляд, заслуживают внимания.

Так, Tesla впервые показала годовую прибыль. В компании идут производственные преобразования. В последнем квартале поставки моделей S и X снизились, а наиболее популярная модель 3, напротив, пользовалась высоким спросом. Относительно бюджетная модель 3 на 75% послужит базой для сборки нового кроссовера – модели Y, и в этом смысле Tesla становится более «рыночной» компанией, которая стремится не просто удивлять потребителей, но и быть внутренне эффективной.

Холодным душем стали отчётности промышленных компаний. Производитель строительной и специальной техники Caterpillar в январе показал самое большое с 2017 г. падение продаж машин – на 7% г/г. Особенно слаб рынок Северной Америки: там провал составил 11%. Ещё в момент публикации последней отчётности менеджмент предупредил, что сохраняющаяся неопределенность в мировой экономике будет давить на продажи в текущем году. Спад продаж техники – лишнее подтверждение замедлению реального сектора экономики.

Примерно такая же ситуация у технологического гиганта Cisco. Менеджмент подчёркивает, что «неопределённость в мировой экономике замедлила инвестиции компаний в технологии». И именно спад вложений корпораций в свою IT-инфраструктуру бьёт по показателям и котировкам акций Cisco.

Twitter показал рекордную квартальную выручку – свыше $1 млрд. И хотя чистая прибыль на акцию (EPS) недотянула до консенсус-прогноза Уолл Стрит, улучшение операционных показателей социальной сети толкнуло акцию вверх: число показов рекламы на платформе выросло на 21%, число переходов по рекламе – на 29%, а стоимость одного перехода, напротив, упала на 13%, что говорит о росте эффективности бизнеса.

Хорошо отчитался Roku, производитель медиаплееров для приёма стриминговых сервисов типа Netflix и его более дешёвых конкурентов. Учитывая огромный спрос на потоковый контент, Roku прогнозирует, что к 2024 г. половина американских домохозяйств откажутся от кабельного ТВ в пользу потокового. Параллельно консалтинговая фирма Nielsen выяснила, что даже подписавшись на один видеосервис, 93% потребителей могут стать клиентами другого. Иными словами, индустрия потоковых сервисов и связанных с ними устройств далека от насыщения и имеет очень хорошие перспективы.

В течение двух недель до вчерашней отчётности NVIDIA получала многочисленные положительные отзывы от аналитиков Уолл Стрит. В 4-м квартале выручка подскочила на 41% г/г, валовая маржа выросла на 940 б.п. Драйверы роста для NVIDIA – это бизнес дата-центров и игровой сегмент. Недавно компания запустила облачный сервис онлайн-игр за $5 в месяц (Stadia от Google обойдётся $10), сделав больший упор на развлекательный сегмент.

На следующей неделе особый интерес будет представлять отчётность Walmart, по которой можно будет судить о состоянии американской розничной торговли – важного экономического фактора.