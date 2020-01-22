Отчиталась компания-лидер в области потокового воспроизведения видео. Netflix – первопроходец и образец для подражания в своей области. Акция NFLX показала наибольший рост за 10 лет среди компонентов всех S&P 500. Но в последнее время не всё идёт гладко, среда становится более конкурентной, а долги компании растут.

В середине ноября топ-менеджмент компании заявил, что конкуренция их не беспокоит и Netflix продолжит фокусироваться на контенте. Эту же мысль руководство подтвердило во вчерашнем письме к акционерам. Действительно, среди всех конкурентов компанию отличает наибольшая доля оригинальных сериалов, шоу и фильмов. Действительно хорошие новости заключаются в том, что число платных подписок (уже 167 млн чел.) на сервис непрерывно растёт – потребителю действительно нравится то, что ему показывают. Но в тут в дело вступает экономический фактор.

Тарифные планы варьируются, но в целом месячная подписка на Netflix стоит дороже, чем на сервисы конкурентов типа Disney+ и Apple TV. Это объясняется тем, что Netflix не показывает рекламу. Растущая долговая нагрузка (кино снимается, по сути, на заёмные средства) может рано или поздно вынудить корпорацию добавить вариант подписки с рекламой. Свободный денежный поток компании вот уже почти шесть лет глубоко отрицательный.

Netflix расширяется в масштабах, это позволяет частично закрыть глаза на растущую долговую нагрузку. Очень важный момент в том, что компания устойчиво показывает прибыль, что уже выгодно отличает её от многих «горячих» акций. Более того, Netflix в четвёртом квартале большую часть доходов от стриминга получила из-за рубежа, интернационализация – огромный плюс. Из недавних новостей – планы по увеличению штата в Париже и выпуск более 20 новых французских контент-продуктов.

Но трудности продолжаются, если взглянуть на конкурентов. Все они крупные технологические и телекоммуникационные компании, обладающие огромными запасами свободных средств (особенно Apple и Disney), огромной базой клиентов, собственными киностудиями и возможностью демпинговать. Некоторые сервисы конкурентов заработали ещё в конце прошлого года, 24 марта Disney+ распространится на Европу. Чуть позже телеком-гигант Comcast представит Peacock, а AT&T – HBO Max.

Конечно, никто пока и близко не подошёл к Netflix по числу пользователей, но он уже не один на своём поле. Надо понимать, что для лидера отрасли кино – единственный бизнес, а для всех остальных – дополнение к уже имеющимся источникам дохода. В этом смысле Netflix отступать некуда.

Общий тон отчётности и сопроводительных документов – оптимистичный, можно ожидать повышение рейтингов акции NFLX от инвестиционных банков.