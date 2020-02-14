Пара евро-доллар на этой неделе обновила минимум от октября прошлого года и вышла на уровни, где в последний раз находилась в апреле 2017 года, в моменте котировка — 1,0840. Хотя падение пары в последние дни несколько ускорилось по сравнению с другими валютами, в целом снижение евро соответствует общему тренду на валютном рынке. Если с начала года евро-доллар упал на 3,3%, то индекс доллара вырос на 2,8%, и индекс валют развивающихся стран EMCI – упал на те же 2,8%. Пока трудно представить, что может остановить тренд на дальнейшее общее укрепление доллара на фоне сильного экономического роста в США. В США рост поддерживается за счет стимулирующей бюджетной политики. Благоприятная ситуация в экономике США способствует тому, что ФРС не спешит со смягчением политики даже несмотря на последствия коронавируса для мировой экономики. Более того, вчера Федрезерв даже ужесточил монетарную политику в отношении мер по поддержке ликвидности на денежном рынке.

ФРБ Нью-Йорка в четверг объявил, что лимит предоставления ликвидности в рамках ежедневных операций РЕПО с 14 февраля будет уменьшен с 120 до 100 млрд. долл. Лимит в рамках 14-дневных операций РЕПО будет с 18 февраля уменьшен с 30 до 25 млрд. долл., и далее с 3 марта до 20 млрд. долл. Если сокращение объема предоставления ежедневных операций выглядит вполне логично на фоне того, что ежедневный спрос составлял лишь 40-50 млрд. долл., то сокращение объемов по 14-дневным РЕПО еще больше увеличит дефицит на денежном рынке, так как спрос на четырех 14-дневных операциях РЕПО в этом месяце составлял от 50 до 60 млрд. долл. при объеме предложения в 35 млрд. долл. Т.е. на 14-дневных РЕПО наблюдалась сильная переподписка, но ФРС сократила предложение ликвидности на этом сроке. На фоне того, что Казначейство США как раз в феврале-марте собирается привлечь около 300 млрд. долл. долга (фактически изъять с рынка эту сумму), доллар получает поддержку сразу с двух сторон. Продолжаем ждать постепенного укрепления доллара с целями в районе 1,07 по паре eur/usd.