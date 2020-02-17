Российский рынок акций на предыдущей торговой неделе находился преимущественно в боковом формате. Какой-то ярко выраженной однонаправленной тенденции не наблюдается. Плюс в четверг и пятницу начали постепенно снижаться внутридневные обороты торгов.

Таким образом, среднесрочный боковик 3050–3150 п. по индексу МосБиржи по-прежнему остается актуальным. Сегодня котировки находятся ровно в середине этого коридора. В текущей ситуации предлагаем внимательно следить за двумя ключевыми уровнями: 3050 и 3150 п. Потенциальное преодоление верхней границы откроет дорогу к 3210–3230 п., нижней — к 3010 п.

Краткосрочный взгляд на дальнейшие перспективы остается преимущественно нейтральным. Сегодня возможно продолжение консолидации индекса МосБиржи в пределах обозначенных границ. При отсутствии ускорения подъема цен на нефть нет оснований ожидать опережающего роста голубых фишек над вторым эшелоном. На прошлой неделе наш прогноз по более уверенной динамике акций компаний средней и малой капитализации оправдался. Накопленное в 2019 г. отставание от индекса голубых фишек практически полностью отыграно.

Резкий рост оборотов в пятницу наблюдался в акциях Яндекса, которые снизились на 2,5%. Компания опубликовала смешанный отчет по итогам IV квартала. Финансовые результаты Яндекса совпали с консенсус-прогнозом в части выручки, но оказались хуже по EBITDA и чистой прибыли. Выручка замедлилась до 33% г/г против 38% г/г в III квартале. Ключевое влияние на показатель оказало замедление темпов роста поискового бизнеса. Сегмент Такси также продолжил снижать темпы роста выручки на фоне высокой базы предыдущих периодов. Яндекс прогнозирует рост консолидированной выручки в 2020 г. на уровне 22–26%. Ожидания могут показаться консервативными, однако компания известна тем, что часто публикует скромные прогнозы, которые впоследствии превышает. В краткосрочной перспективе акциям Яндекса сложно будет быстро вернуться к недавним максимумам. Сценарий умеренной коррекции с временным переходом в фазу боковой консолидацию, на мой взгляд, выглядит весьма вероятным. Но на длинной дистанции положительные ожидания по акциям компании сохраняются.

Среди наиболее ликвидных бумаг в конце прошлой недели сильнее остальных просели акции Магнита (-2,2%). Однако это снижение во многом можно списать на откат вслед за 5% ростом в среду, который не был подкреплен какими-либо корпоративными событиями. Предпосылок к опережающей динамике относительно индекса МосБиржи пока не нахожу.

Под давлением также находятся акции Системы (-2,1%). Пятничную просадку можно воспринимать в качестве обыкновенной коррекции, ведь с середины января котировки АФК без существенных откатов выросли на 30%.

На предстоящей неделе среди наиболее заметных корпоративных событий можно выделить публикацию отчета за IV квартал у Новатэка (19 февраля). В среду также ожидается день инвестора Энел Россия. В преддверии этого события бумаги энергетической компании могут продолжить выглядеть лучше рынка. В фокусе дальнейшие прогнозы компании после продажи Рефтинской ГРЭС, взгляд на инвестпрограмму, а также ориентиры по дивидендной политике.

В четверг ожидается заседание совета директоров Фосагро, в повестке которого значится вопрос определения размера дивидендов за 2019 г.

Вновь отметим, что продолжается поступательный рост на российском долговом рынке. Инвесторы отыгрывают мягкую риторику российского Центробанка, который уже на следующем заседании может принять решение о еще одном снижении ключевой ставки на 0,25% до 5,75%.

Индексы гособлигаций (RGBI) и корпоративных облигаций (RUCBICP) в пятницу обновили максимумы. В среднесрочной перспективе видим более существенный потенциал именно в надежных корпоративных бумагах со средней дюрацией (около 3–5 лет). Пространство для положительной переоценки в длинных ОФЗ выглядит менее значительным.

На валютном рынке ситуация временно стабилизировалась. В пятницу торги парой USD/RUB завершались около 63,5. Курс находится ровно в середине прогнозного коридора консолидации 62,5–64,5. Ускоренному укреплению рубля на фоне отскока цен на нефть в том числе мешает общая сила американской валюты. Индекс доллара (DXY) устойчиво растет около месяца и сейчас находится около максимальных значений с октября прошлого года.

На нефтяном рынке фьючерсы Brent отскочили к уровню $57, однако продолжения этого подъема не наблюдается. Во-первых, негативно влияет фактор того же крепкого доллара, а во-вторых, нет ясности по поводу возможного дополнительного сокращения добычи странами ОПЕК+. Окончательное решение так и не было принято. Ждем подробностей на этой неделе.

На мой взгляд, в условиях неопределенности по поводу дальнейших перспектив сделки ОПЕК+ ценам на нефть будет сложно продолжить отскок предыдущей недели. Не добавляет оптимизма и тот факт, что количество активных буровых установок в США перестало снижаться. По итогам прошлой недели отмечается увеличение до 678 (+2 уст.).

Напоминаем, что сегодня в США торги проводиться не будут. В стране празднуется День президентов. Торговая сессия во фьючерсах на S&P 500 будет укороченной. В связи с этим общая амплитуда колебаний на мировых фондовых площадках может быть пониженной.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после нашего закрытия в пятницу остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на S&P 500 с утра поднимаются на 0,21%, нефть Brent в минусе на 0,26%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет рядом с уровнем закрытия пятницы.