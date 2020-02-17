Прошедшая неделя оказалась в целом благоприятной для большинства инвесторов. Глава ФРС Джером Пауэлл в своем выступлении в Конгрессе в очередной раз подчеркнул, что экономика США развивается на удивление успешно и что Федрезерв внимательно следит за ситуаций с распространением коронавируса в Китае. Да и в самой Поднебесной не устают заявлять, что большой беды не будет, а эпидемия пошла на спад. На этом фоне большинство инвесторов даже как-то не заметили, что с этой недели ФРБ Нью-Йорка сокращает операции РЕПО. В итоге на прошедшей неделе американские индексы ставили новые исторические рекорды, да и европейцы выглядели неплохо. Хотя публикуемая макроэкономическая статистика свидетельствует о продолжающемся замедлении темпов роста экономики и заметном падении промышленного производства в крупнейших государствах Европы.

В итоге пятничные торги завершились разнонаправленно. Британский индекс FTSE100 зафиксировался на уровне 7409 пунктов, упав на 0,58%. Германский DAX снизился на символические 0,01%, до 13744 пунктов. Французский САС40 опустился до значения 6069 пунктов, потеряв 0,39%. Чуть больше оптимизма было по ту сторону Атлантики: индекс DJIA закрылся на уровне 29398 пунктов (−0,09%), S&P500 зафиксировал значение 3380 пунктов (+0,18%), а NASD COMP вырос на 0,20%, остановившись на 9731 пункта.

Российские торговые площадки предыдущую неделю провели в весьма волатильном боковом движении, показывая то заметные попытки роста, то столь же весомые коррекции. На рынке наблюдается явный дефицит позитивных идей, что в итоге может закончиться тем, что инвесторы начнут фиксироваться, уведя отечественные фондовые индексы в коррекцию. Уже в пятницу к концу дня наблюдались пусть и умеренные, но явные продажи. В конце концов РТС остановился на уровне 1535 п., потеряв за день 0,56%, а индекс Мосбиржи снизился до 3097 п. (−0,42%). Лидерами роста выступили акции «Распадской» (+4,25%), префы «Ростелекома» (+2,40%), префы «Мечела» (+2,23%), ОГК-2 (+1,83%) и «ЭнелРос» (+1,82%). Сильней других снизились «Яндекс» (−2,48%), «Магнит» (−2,16%), «Система» (−2,06%) и ПИК (−1,61%). Всего же за пошедшую неделю индекс РТС сумел прибавить 1,1% в основном за счет укрепления отечественной валюты, а индекс Мосбиржи вырос на 0,3%.

Опасения, что вспышка коронавируса крайне негативно скажется на динамике расширения китайской экономики, начинают сходить на «нет». Эксперты считают, что негативное воздействие от локальной эпидемии будет непродолжительным и весьма ограниченным. Все это подтолкнуло стоимость энергоносителей, пикировавшую две недели, к развороту наверх, да опубликованные в пятницу данные Baker Hughes об увеличении числа активных буровых установок на 2 единицы — до 678 шт., негативной реакции на рынки не оказали. К 7:36 мск североморская нефть марки Brent торгуется по $57,20, а легкая техасская WTI стоит $52,02.

Российский рубль, терявший в начале недели по отношению к основным мировым валютам в основном из-за падавшей в цене нефти, к окончанию недели перешел к восстановлению, а позже и вовсе консолидировался в боковом движении. Уже к концу текущей недели рубль получит неплохую поддержку за счет начала налогового периода, так что весомых опасений, что отечественная валюта может снова резко подешеветь, пока нет. К 6:40 мск цена доллара на рынке Форекс составляет 63,486 руб., евро — 68,800 руб.

Сегодня ночью Япония отчиталась по динамике расширения национальной экономики: ВВП страны в 4 квартале рухнул показателем год к году с 0,5% до −6,3%, хотя аналитики прогнозировали снижение до −3,7%. Квартал к кварталу ВВП Японии упал с 0,1% до −1,6%, при ожиданиях снижения до −0,9%. В течение дня Китай представит данные по динамике банковского кредитования, пройдет заседание Еврогруппы, Россия отчитается об объемах промышленного производства. Фьючерсы на основные биржевые индексы демонстрируют с утра умеренно позитивную динамику: нефть находится на достаточно высоких для сегодняшнего положения дел уровнях, так что и открытие российских фондовых площадок может пройти с некоторым повышением.