В пятницу российские высоколиквидные акции закрылись в среднем в плюсе – инвесторы по-прежнему придерживаются консервативного подхода, отдавая предпочтение облигациям и «защитным» активам, что отчасти объясняется неопределенностью в отношении масштабов влияния вируса в Китае на мировые экономические цепочки. Обыкновенные акции Магнита (MGNT) подешевели на 2.2%, АФК Система (AFKS) – на 2.1%, Сбербанка (SBER) – на 0.8%, Роснефти (ROSN) – на 0.5%, Газпрома (GAZP) – на 0.4%.

Во втором эшелоне был отмечен рост по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции ТГК-2 (TGKB) подорожали на 25.3%, Южуралникеля (UNKL) – на 12.7%, ТГК-14 (TGKN) – на 11.2%, Бурятзолото (BRZL) – на 4.8%.

Фондовые индексы США закрылись разнонаправленно, фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись в среднем в минусе, по азиатским индексам пока не сложилось единой динамики.

Консолидация с возможными границами 1500 пунктов – 1560 пунктов по индексу РТС остается актуальным сценарием в краткосрочной перспективе, внешний фон пока не дает оснований для заметных движений. Опасения, связанные с распространением вируса 2019-nCoV, смягчаются по мере роста числа случаев выздоровления и замедления роста числа заболевших, в то время как к сдерживающим для рынка факторам можно отнести слабые данные по экономике Японии – как сообщается, японский ВВП в четвертом квартале прошедшего года сократился на 6.3% в годовом выражении против ожидавшихся 3.8%.

На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение консолидации вблизи отметки 63.5 по паре доллар-рубль.