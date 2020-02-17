Немного итогов недели. Индекс МосБиржи поднялся с 3087,63 п. до 3096,88, а РТС с 1518,23 п. до 1534,89 п. Пара EUR-USD снизилась с $1,0947 до $1,0839. Пара USD-RUB снизилась с 64,13 до 63,56, а EUR-RUB с 70,,16 до 68,89. Нефть Brent подорожала с $54,47 до $57,32 за баррель. Американский индекс широкого рынка S&P 500 вырос с 3327,71 п. до 3380,16 п.

Рынки продолжают адаптироваться к новостям о распространении коронавируса COVID-19. Пока сложно оценить экономические последствия как для Китая, так и для остального мира. Однако становится ясным, что борьба с вирусной вспышкой затягивается. Период корпоративных отчётов в США пока приносит больше позитивных сюрпризов, чем негативных. В России правительство собирается уточнить планы по нацпроектам, а также источникам их финансирования. Нефть подорожала по итогам пятидневки впервые после пяти недель падения.

США в понедельник отмечают Президентский день. В Канаде также праздник — День семьи. Япония сообщит оценку ВВП за IV квартал. Ожидается падение в годовом выражении на 3,7% по сравнению с ростом на 1,8% в предыдущие три месяца. Также будут опубликованы данные по промышленному производству за декабрь. В Китае выйдет статистика цен на жильё. В еврозоне ждём статистику по объёмам строительства. В России ожидается статистика по промышленному производству за январь. Ожидается рост на 1,7% по сравнению с 2,1% в декабре.

Австралия начнёт вторник с публикации протокола заседания Резервного Банка. Великобритания в этот день сообщит данные по рынку труда. Ожидается, что безработица останется на уровне 3,8%. Далее индексы текущих экономических условий и экономических настроений ZEW Германии. В США выйдет индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка, индекс рынка жилья от Национальной Ассоциации Строителей. В России появится статистика по ценам производителей за январь.

Япония во вторник опубликует оценку машиностроительных заказов за декабрь. Ожидается снижение на 1,3% в декабре по сравнению с ростом на 5,3% в ноябре. Также выйдут данные по экспорту и импорту. Далее оптовые цены Германии. Днём Великобритания сообщит об инфляции, которая могла ускориться до 1,6% в январе по сравнению с 1,3% в декабре. В США запланированы данные по новым строительствам и разрешениям на них, а также статистика цен производителей. Ожидается, что PPI ускорит рост до 1,6% с 1,3% в декабре, а Core PPI до 1,3% с 1,1%. Выступят представители ФРС Л. Мейстер, Н. Кашкари. Закроет день публикация протокола последнего заседания ФРС. В России день инвестора «ЭНЕЛ Россия». Отчётность «НОВАТЭК» по МСФО.

Ночью в четверг появится отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Австралия может сообщить о росте безработицы до 5,2% в январе с 5,1% в декабре. В Германии выйдет индекс потребительского климата (Gfk). В Великобритании запланирована статистика розничных продаж за январь. Ожидается, что они увеличатся в годовом выражении на 0,9%. В США отчёты по первичным обращениям за пособием по безработице, индекс производственной активности ФРБ Филадельфии, индекс опережающих, а также данные Минэнерго по запасам нефти и нефтепродуктов. В России рост реальных зарплат за декабрь. Ожидается 3,6% по сравнению с 2,7% в ноябре. Розничные продажи в РФ могли вырасти на 1,9% в январе, как и в декабре.

В пятницу будут публиковаться предварительные индексы деловой активности в секторе услуг и промышленности от Японии до США. Композитный индекс PMI еврозоны может снизиться до 51,0 п. с 51,3 п. в январе. В Японии запланирован выход статистики по инфляции за январь. Ожидается, что рост цен замедлится до 0,7% в январе по сравнению с 0,8% в декабре. В США выйдут данные по продажам на вторичном рынке жилья. Закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым. Также на этот день запланированы выступления представителей ФРС Р. Каплана и Л. Брейнард, Р. Клорида и Л. Мейстер.

Азиатские рынки начали новую неделю смешанной динамикой. Японская экономика сократилась в IV квартале на 6,3% при ожиданиях падения на 3,7%. В квартальном выражении падение составило —1,6%. Основной ущерб был нанесён потребительским спросом, который упал на 2,9% в годовом выражении. С октября 2019 года в Японии повышен налог с розничных продаж, что и оказывает столь сильное влияние на статистику. В Китае погоду вновь делал Народный Банк, который снизил ставку по годовым кредитам до 3,15% с 3,25%. Центральный банк также влил в финансовую систему очередные 200 млрд юаней и провёл операции обратного РЕПО на 100 млрд юаней. Меж тем, китайские власти сообщают, что общее число летальных случаев COVID-19 достигло 1,77 тыс. Впрочем, ещё около 10,8 тыс. человек полностью выздоровели и выписались из медицинских учреждений. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 23538,33 п. (-0,63%), Hang Seng — 27988,77 п. (+0,62%), Shanghai Composite — 2967,85 п. (+1,74%).

На рынке нефти сохраняются тревоги по поводу падения спроса в I квартале из-за вспышки COVID-19. В МЭА полагают, что влияние вируса приведёт к сокращению потребления нефти на 435 тыс. бар. в сутки. Надежды связаны лишь с тем, что OPEC+ одобрит дополнительное сокращение производства. В США, по данным Baker Hughes, число активных нефтяных буровых выросло за прошлую неделю на 2 единицы до 678 штук. Золото пользовалось спросом на ожиданиях длительного периода сверхмягкой политики ведущих центральных банков. Резервы SPDR Gold Trust увеличились за неделю с 916,08 тонн до 923,99 тонн. К 9:00 мск Brent — $57,31 (-0,02%), WTI — $52,41 (+0,17%), Золото — $1585,8 (-0,04%), Медь — $5793,77 (+1,10%), Никель — $13175 (+1,23%).

Индекс доллара снижался на 0,02% до 99,11 п. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,084 (+0,09%), GBP-USD — $1,305 (+0,03%), USD-JPY – 109,82 (+0,06%).

Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный или незначительно негативный. Азиатские рынки демонстрируют разнонаправленную динамику, нефть немного дешевеет. Вероятно, что отечественные индексы начнут день вблизи значений закрытия предыдущей сессии. Рубль на предстоящей неделе получит поддержку ввиду приближения налоговых платежей.