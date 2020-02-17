Прогноз результатов "Новатэка" за IV квартал по МСФО: чистая прибыль достигнет 62.7 млрд рублей
Новатэк в среду (19 февраля) опубликует свои финансовые результаты за 4К19. Мы ожидаем, что выручка увеличится до 212.1 млрд руб. (+12% кв/кв, —11% г/г), отражая ускорение продаж природного газа (+25% кв/кв) и рост цен европейских газовых бенчмарков (хаб NBP в Великобритании: +21% кв/кв to $140/тыс. куб м). Показатель EBITDA дочерних компаний прогнозируется на уровне 61.2 млрд руб. (+7% кв/кв, —4% г/г), а рентабельность EBITDA должна составить 29% (против 30% в 3К19). Мы прогнозируем, что чистая прибыль достигнет 62.7 млрд руб. (на уровне показателя за 3К19 за минусом продажи доли в проекте АСПГ-2) и будет частично поддержана прибылью от курсовых разниц.
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