На текущей неделе динамика рубля продолжит определяться развитием событий по коронавирусу
Рубль начинает неделю в районе отметки 63,4 в паре с долларом и 68,7 в паре с евро. По итогам прошлой недели рубль оказался в лидерах укрепления вместе с прочими сырьевыми валютами (мексиканским песо, южноафриканским рандом и колумбийским песо) на фоне восстановления цен на нефть. На текущей неделе динамика рубля продолжит преимущественно определяться развитием событий по коронавирусу и их влиянием на аппетит к риску. Динамика распространения вируса постепенно замедляется, что воспринимается рынками позитивно и фундаментально продолжает оказывать поддержку рисковым активам и рублю. Дополнительными внутренними факторами поддержки для рубля на текущей неделе выступает подготовка к приближающемуся налоговому периоду, а также сохраняющийся высокий спрос на ОФЗ после сигналов от Банка России о перспективах скорого дальнейшего снижения ставок. На этом фоне рубль может пытаться вернуться к отметке 63 в паре с долларом в рамках текущей недели и закрепиться ниже отметки 69 в паре с европейской валютой, которая остается слабой на глобальном валютном рынке.
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