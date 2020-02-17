На фондовом рынке рекорды ставят только лучшие из лучших
По мере продолжения роста фондовых рынков разрыв между разными их секторами становится всё больше. Отрасли, которые раньше были важными и определяющими для рынка акций (например, промышленность и транспорт), теперь утратили значимость. Напротив, относительно молодые сектора вроде технологических и интернет-акций почти подменили собой понятия рынка.
Ниже на графике – доходность активов с начала 2018 года. Акции малой капитализации в лице Russell 2000 так и не обновили максимум середины позапрошлого года.
Ещё плачевнее ситуация в транспортном секторе. Коронавирус и особенно меры по борьбе с ним добили Baltic Dry Index, отслеживающий стоимость перевозок сухих грузов. Теперь BDI как реальный индикатор транспортной активности упал до уровней 2016 года. Акции перевозчиков (Dow Jones Transportation) в боковом тренде, с начала 2018 года DJTA до сих пор в минусе.
Зато диверсифицированный портфель из разных секторов рынка – S&P 500 – растёт очень уверенно. И внутри него особенно заметно лидерство высокотехнологичных акций. Так, Nasdaq 100 с 2018 года по доходности обогнал индекс широкого рынка в два раза.
Наконец, самые популярные у розничных инвесторов акции Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google (FAANG) в среднем с 2018 г. выросли в полтора раза. График начинает напоминать экспоненциальный взлёт бумаг Tesla.
Рынок стал сильно зависеть от небольшого количества акций, капитализация пяти бумаг FAANG составляет 16% от капитализации всех пятисот компонентов S&P 500. Кроме того, покупка акций FAANG – одна из самых "перенаселённых" торговых идей (т.н. crowded trade), и резкий разворот настроений на рынках приведёт к сильному спаду, как это было осенью 2018 г.
Мысль простая: когда мы видим рост фондового рынка, надо понимать, что в значительной степени это рост технологического сектора. По данным Bank of America, оценка этого сектора по P/E всего в 1,2 раза превышает среднерыночную, впрочем, до уровня пузыря доткомов начала 2000-х ещё далеко, и сейчас типичная технологическая компания – это зрелое и устойчивое предприятие, а не высокорисковый бизнес на заре эпохи интернета.
Отрыв технологического сектора от "широкой экономики" с транспортом и малыми предприятиями становится всё выразительнее. Самое трудное – это понять, где естественная трансформация экономики и "новая парадигма", а где явная переоценка фундаментальных показателей и рыночный пузырь.
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