Прогноз результатов "Новатэка" за IV квартал по МСФО: чистая прибыль выросла на 19% к/к
Мы ожидаем, что выручка компании вырастет на 10% к/к до 207 млрд руб., EBITDA увеличится на 7% к/к до 60 млрд руб., нормализованная чистая прибыль составит 58 млрд руб., что на 19% выше показателя кварталом ранее.
Согласно нашим расчетам, Новатэк отразит рост основных финансовых показателей вследствие сезонного фактора: рост объема реализации газа составил 24% к/к. Давление на результаты оказали снижение цен на СПГ, на рынке которого образовался избыток предложения из-за роста производства России, Катар и США.
Мы считаем, что отчетность не окажет влияния на акции компании, так как операционные данные Новатэка, цены и макростатистика за отчетный период уже известны инвесторам и заложены в цене акций.
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