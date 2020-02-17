Япония, третья по размеру экономика мира, вплотную подошла к состоянию рецессии. Падение ВВП в последнем квартале 2020 года оказалось хуже самых пессимистичных прогнозов. Рынок закладывал спад на уровне 3,7%, по факту он достиг 6,3%, став максимальным за последние шесть лет. В апреле-июне 2014 года японский ВВП падал на 7,4%.

Что важно, рекордный спад никак не связан с эффектом от коронавируса. Основной причиной просадки экономики, по всей видимости, стало повышение ставки налога с продаж в октябре прошлого года с 8% до 10%. Японские потребители отреагировали на это крайне негативно, снизив объем расходов сразу на 2,9% в годовом выражении (это на треть больше, чем закладывал рынок). Еще более сильным ударом новый налог стал для сферы инвестиций. Бизнес сократил капиталовложения за квартал на 3,7%, и это более чем вдвое превзошло ожидания.

На наш взгляд, в следующем квартале японская экономика не успеет добрать темпы и погрузится в техническую рецессию. Рост ВВП будет ниже 0% вопреки ожиданиям кабмина. Это будет вызвано падением объемов торговли с Китаем, а также спадом в туристическом секторе (на долю китайских граждан приходится две трети оборота туристического сектора Японии). Мы видим риски того, что рецессия в Японии спровоцирует дальнейшее снижение темпов роста Китая (цель по динамике ВВП будет ниже 6% по году), а в перспективе от полугода до года – вызовет замедление роста мировой экономики до темпов не более 2,2-2,5%.