Новая неделя на российском рынке акций началась с достаточно спокойной торговой сессии. В понедельник индекс МосБиржи большую часть времени консолидировался в боковом формате. Общая дневная амплитуда колебаний уложилась в 0,55%.

Обращаем внимание на резкое падение объемов торгов. В понедельник в акциях индекса наторговали на 36,1 млрд руб. Это уже четвертая подряд сессия снижения оборотов. Отчасти вчерашнюю пониженную активность можно списать на отсутствие торгов на американских площадках из-за празднования Дня Президентов. Сегодня торговые обороты на российском рынке должны вырасти.

Общая техническая картина по индексу МосБиржи пока не меняется: наблюдается продолжение боковика в коридоре 3050–3150 п. В текущей ситуации ничего не остается кроме как внимательно следить за потенциальным пробоем одной из границ этого диапазона. Потенциальное преодоление верхней границы откроет дорогу к 3210–3230 п., нижней — к 3010 п. Как вариант, отработать этот момент можно через покупку/продажу фьючерсов на индекс МосБиржи.

Среди секторов вновь лучше остальных выглядели представители электроэнергетики. Новые максимумы последних лет были установлены в акциях Интер РАО (+3,02%), ОГК-2 (+1,52%), ФСК ЕЭС (+0,91%), Россети-ао (+0,96%).

В таких условиях неудивительно, что в целом весь сектор энергетики в отличие от индекса МосБиржи сейчас находится около рекордных отметок за восемь лет. С начала 2020 г. рост отраслевого индекса составляет 20,8%, что явно выбивается из общей рыночной картины.

Среди дальних эшелонов электроэнергетики вчера вновь выделялись акции ТГК-2. На обороте в миллиард рублей обыкновенные акции компании подскочили на 65,9%. За последние шесть сессий капитализация выросла в три раза. Каких-то действительно важных корпоративных новостей, которые бы реально могли оправдать столь сильное движение, не обнаружил. Предсказать уровень разворота при таком спекулятивном разгоне крайне сложно, но стоит учитывать, что риски существенного отката высокие.

В такие периоды в бумагах концентрируется огромное количество трейдеров и спекулянтов, которые способны сорвать лавину в любой момент. Причем многие могут покупать лишь по причине того, что акции просто растут, не вдаваясь в подробности фундаментального кейса компании. Достаточно посмотреть на количество сделок в ТГК-2 на вчерашней сессии: их было 36,5 тыс. В это же время в Газпроме в понедельник было совершено 32,1 тыс. сделок, а в Лукойле — 9,1 тыс.

За последние десять сессии индекс гособлигаций RGBI рос в девяти случаях. В понедельник вновь были переписаны исторические максимумы. На этой неделе ожидаю приостановки волны роста, которая ранее была спровоцирована мягкой риторикой Банка России. То есть потенциал для положительной переоценки длинных выпусков ОФЗ, на мой взгляд, выглядит ограниченным.

На рынке нефти в понедельник продолжился рост. Фьючерсы Brent поднялись на 0,6% и достигли уровня $57,7. Однако уже сегодня с утра ситуация поменялась в худшую сторону. Котировки вновь под давлением и теряют около 1,2%. В условиях неопределенности по поводу дальнейших перспектив сделки ОПЕК+ ценам на нефть будет сложно продолжить отскок предыдущей недели.

Российский рубль тем временем незначительно укрепился. Курс USD/RUB вчера закрывался около 63,46. Сейчас он находится ровно в середине прогнозного коридора консолидации 62,5–64,5. Ускоренному укреплению рубля на фоне отскока цен на нефть в том числе мешает общая сила американской валюты. Индекс доллара (DXY) устойчиво растет около месяца и сейчас находится около максимальных значений с октября прошлого года. В ближайшей перспективе ожидаю преимущественно боковой динамики в паре USD/RUB.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается негативный. Американские биржи вчера были закрыты. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра снижаются на 0,33%, нефть Brent в минусе на 1,2%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет чуть ниже уровня закрытия понедельника.