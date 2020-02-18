Европейские биржевые площадки в понедельник закрылись в росте. Немецкий индекс DAX прибавил 0,29%, французский CAC40 поднялся на 0,27%, британский FTSE вырос на 0,33%.

Поводом для позитивных настроений послужили действия Народного банка Китая, который предоставил рынку свежую порцию ликвидности в размере $28,62 млрд и снизил ставку среднесрочного кредитования для бизнеса в попытке сдержать негативный эффект от последствий коронавируса. Кроме того, посредством семидневных операций обратного РЕПО, регулятор вольет в систему еще $14,3 млрд. Более сильный рост рисковых активов сдерживали данные по экономике Японии, где ВВП страны продемонстрировал резкое падение впервые более чем за пять лет, и заявления Бундесбанка об отсутствии признаков изменений в крупнейшей экономике Европы в первом квартале 2020 года. ВВП Германии на фоне рецессии в промышленном секторе показал нулевое изменение в четвертом квартале, а за весь 2019 год вырос всего на 0,6%.

Сегодня, после празднования Дня президентов, к работе вернутся заокеанские инвесторы, которые до конца текущей недели будут задавать тон торгам на мировых фондовых и долговых рынках.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 0,54% и закрылись на отметке $57,57. Игроков на повышение поддерживают заявления замглавы китайского Центробанка Фаня Ифэя, пообещавшего поддержку регулятора компаниям чей бизнес пострадал из-за коронавируса. Кроме того на стороне «быков» выступает и технический фактор. В прошлый четверг цена фьючерсного контракта Brent уверенно закрепилась над ключевым уровнем $56, что создаёт предпосылки для её дальнейшего роста, ближайшей целью которого является уровень $58.

По итогам прошедших торгов индекс Мосбиржи вырос на 0,43%, закрывшись на отметке 3110,06 пункта. В настоящий момент локальные поддержки в рублевом индикаторе по-прежнему расположены на отметках 3095 и 3070 пунктов, сопротивление находятся на уровнях 3122—3145 пунктов. Уровни поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 153000 и 151000 пунктов. Уровни сопротивления — 156000 и 158300 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 63,46, прибавив 0,15% по отношению к американскому доллару. Уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 63,40 и 63,20. Уровни сопротивления — 63,60 и 63,80.