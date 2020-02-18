В начале сессии рубль окажется под давлением
Сегодня перед открытием российского рынка для рубля сложился умеренно негативный внешний фон.
Отступление на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,9%, вернувшись в район 57 долларов, а также ослабление валют развивающихся стран, теряющих в пределах 0,3%, окажет давление на российскую валюту. В результате в начале сессии продажи в рубле будут преобладать, что позволит доллару уже в первые минуты подтянуться в район 63,6 рубля. В дальнейшем негативные настроения в рубле могут сохраниться на фоне роста опасений относительно влияния коронавируса на мировую экономику, что способствует снижению аппетита к рисковым активам, включая валюты EM и энергоносители. При этом в рамках предстоящей сессии ожидаем сохранения американской валютой позиций в диапазоне 63,2 – 64,4 рубля.
Напомним, что днем ранее основные мировые валюты ослабли по отношению к рублю. Так, к окончанию дня доллар и евро потеряли порядка 0,2%, отступив до 63,5 и 68,7 рубля соответственно. При этом американская валюта в ходе сессии протестировала двойную поддержку в виде уровня 63,2 рубля и краткосрочного восходящего тренда, берущего начало от минимумов года. Сил на ее пробой не хватило, что позволило «быкам» вернуть себе инициативу и к окончанию торгов отыграть большую часть потерь. Отметим, что до пробоя данной поддержки и ухода ниже минимумов прошлой недели говорить о развороте и начале полноценного укрепления рубля преждевременно, а текущая динамика укладывает в разряд коррекции.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200218/830954438.html