Сегодня перед открытием российского рынка для рубля сложился умеренно негативный внешний фон.

Отступление на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,9%, вернувшись в район 57 долларов, а также ослабление валют развивающихся стран, теряющих в пределах 0,3%, окажет давление на российскую валюту. В результате в начале сессии продажи в рубле будут преобладать, что позволит доллару уже в первые минуты подтянуться в район 63,6 рубля. В дальнейшем негативные настроения в рубле могут сохраниться на фоне роста опасений относительно влияния коронавируса на мировую экономику, что способствует снижению аппетита к рисковым активам, включая валюты EM и энергоносители. При этом в рамках предстоящей сессии ожидаем сохранения американской валютой позиций в диапазоне 63,2 – 64,4 рубля.

Напомним, что днем ранее основные мировые валюты ослабли по отношению к рублю. Так, к окончанию дня доллар и евро потеряли порядка 0,2%, отступив до 63,5 и 68,7 рубля соответственно. При этом американская валюта в ходе сессии протестировала двойную поддержку в виде уровня 63,2 рубля и краткосрочного восходящего тренда, берущего начало от минимумов года. Сил на ее пробой не хватило, что позволило «быкам» вернуть себе инициативу и к окончанию торгов отыграть большую часть потерь. Отметим, что до пробоя данной поддержки и ухода ниже минимумов прошлой недели говорить о развороте и начале полноценного укрепления рубля преждевременно, а текущая динамика укладывает в разряд коррекции.