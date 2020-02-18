В понедельник высоколиквидные бумаги закрылись преимущественно в плюсе – некоторое смягчение опасений в отношении темпов распространения коронавируса в Китае и сокращение активности нерезидентов из-за выходного в США способствовали восстановлению котировок. Лучше рынка выглядел Новатэк (NVTK, +3.9%) – участники рынка, по всей вероятности, формируют длинные позиции по бумагам компании в преддверии публикации отчетности по международным стандартам за прошедший год (19.02). Норникель (GMKN) подорожал на 1.2%, Транснефть (TRNFP) – на 1.1%, АФК Система (AFKS) и Роснефть (ROSN) – на 0.9%, Магнит (MGNT) и Аэрофлот (AFLT) – на 0.8%.

Во втором эшелоне вновь был отмечен рост по отдельным бумагам. Так, заметно подорожали обыкновенные акции ТГК-2 (TGKB, +65.9%), Южуралникель (UNKL) вырос на 19.9%, Томская распределительная компания (TORS) – на 16.1%.

В США в понедельник торги не проводились по случаю Дня рождения Дж. Вашингтона, фьючерсы на индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись в некотором плюсе, по азиатским индексам наблюдается коррекция вниз.

Сегодня в начале торгов вероятна коррекция вниз по индексу РТС под влиянием внешнего фона. Корпорация Apple предупредила о срыве целей по выручке из-за влияния коронавируса в Китае, что напомнило трейдерам о рисках и стало поводом к коррекции вниз на рынках акций в целом. Сегодня в 14:00 мск ожидается отчетность американского оператора сети розничной торговли Walmart (14:00 мск).

На валютном рынке доллар США сохраняет статус «защитной» валюты, в начале торгов возможно некоторое укрепление доллара к рублю.