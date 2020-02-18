Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с понижением в пределах 0.2-0.5%, вблизи отметки 3100 п. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 3090, 3080 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3110, 3120 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет явное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он может найти временную поддержку вблизи уровня открытия.

Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики сегодня не запланировано. Поэтому во второй половине дня участники российских торгов будут ориентироваться на характер открытия рынка акций США и на динамику нефтяных фьючерсов.

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.43%) и РТС (+0.54%) завершили торги с умеренным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Их основное движение состоялось уже в момент открытия рынка акций. Весь остаток торгового дня указанные индексы провели в состоянии безыдейной консолидации в рамках узких диапазонов. Дополнительным фактором их временной стабилизации стал праздничный день в США. По этой причине за океаном не публиковалась макроэкономическая статистика. Кроме того, заметно уменьшилась активность нерезидентов. Это нашло свое отражение в резком сокращении дневного оборота торгов акциями на Московской бирже.

Минувший день оказался небогат на значимые внешние новости. Стоит отметить лишь известие о том, что США ровно через месяц увеличат пошлины на самолеты, импортируемые из стран Евросоюза с 10% до 15%. Это станет очередной вехой пока что вялотекущей торговой войны между США и ЕС. Дональд Трамп уже дал понять, что подходящее время для этого наступило после подписания соглашения о первой фазе урегулирования торгового спора США и Китая.

К слову, североамериканская корпорация Boeing в связи с известными техническими проблемами не получила ни одного заказа на самолеты в январе 2020 года. Такого не случалось почти 60 лет. Поэтому отраслевые протекционистские меры со стороны правительства США будут для нее весьма своевременными.

Среди внутренних событий стоит отметить позитивный официальный прогноз относительно состояния экономики РФ в первом квартале 2020 года. Банк России указывает на ожидаемый прирост ВВП за указанный период на 2.0-2.5% в годовом выражении. В то же время квартальное увеличение оборота розничной торговли может составить 2.8%-3.2% год к году.

Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH0) пришли в состояние контанго величиной в 3.9 п. или около 0.25% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют нейтральную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне умеренного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди ликвидных бумаг намного сильнее рынка торговались акции Новатэк (NVTK RM, +3.86%). По-видимому, повышенный интерес к ним был связан с назначенной на 19 февраля публикацией финансовых результатов эмитента за 2019 г. по МСФО. С технической же точки зрения в указанных бумагах состоялся коррекционный отскок вверх от прочной поддержки, расположенной в районе 1050 руб.

Заметным событием во втором эшелоне стало сильное повышение стоимости акций Камаз (KMAZ RM, +10.64%) и Соллерс (SVAV RM, +9.19%). Стимулом для этого послужило сообщение о планах создания альянса компаний-эмитентов. Точная схема сотрудничества будет определена до конца текущего года. Не исключен даже вариант слияния компаний «Камаз» и «Соллерс». Минпромторг РФ уже поддержал идею сотрудничества. На фоне указанной новости акции Соллерс сильно отскочили вверх от недавнего многолетнего минимума. Теперь в них может сформироваться уверенный среднесрочный разворот вверх.

Стоит отметить продолжившиеся спекулятивные движения в бумагах ряда электроэнергетических компаний: ИнтерРао (IRAO RM, +3.02%), ТГК-2-ао (TGKB RM, +65.93%), ТГК-2-ап (TGKBP RM, +39.85%), ТГК-1 (TGKA RM, —2.90%), ТГК-14 (TGKN RM, —11.04%), Квадра-ао (TGKD RM, +7.74%), Квадра-ап (TGKDP RM, +15.11%). Рост торговой активности в указанных акциях закономерен в периоды низких цен на нефть и в моменты отсутствия явных инвестиционных идей. Но не стоит забывать про «коварный» характер представителей электроэнергетического сектора. Отдельные бумаги способны резко подешеветь и долгое время оставаться на сравнительно низких ценовых уровнях.

Существенно слабее рынка закрылись бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, —0.15%), Сбербанк-ап (SBERP RM, —0.60%), Yandex clA (YNDX RM, —0.91%), Полюс (PLZL RM, —1.01%), TCS-гдр (TCSG RM, —2.41%), Распадская (RASP RM, —1.34%).

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США неравномерно понизились в цене в пределах 0.3-0.6%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 1.1%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite просел на 0.3%. Японский Nikkei225 потерял 1.4%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как негативное. Это создает условия для открытия локального рынка акций с заметным понижением.