По итогам торгов 17 февраля индекс МосБиржи вырос на 0,43% — до 3110,06 п., а РТС на 0,54% — до 1543,18 п.

Отечественный рынок провёл относительно спокойный день. Утренний отрезок прошёл под аккомпанемент новостей из Китая, где Народный Банк снизил среднесрочную ставку до 3,15% с 3,25%, а также влил в финансовую систему ещё 300 млрд юаней. Кроме того, Китай сообщает уже о 10,8 тыс. выздоровевших от коронавируса COVID-19. В любом случае, острота восприятия этой проблемы заметно снизилась.

В нефти сохраняются надежды на расширение ограничений добычи в рамках OPEC+, да и возможное скорое прохождение пика заболеваемости коронавирусом также будет позитивом для сырьевых активов. Внутренние новости больше способствовали росту рынка. Бумаги «НОВАТЭК» (+3,86%) выбились в лидеры роста на новостях о том, что правительство решило поддержать законопроекты по реализации якорных проектов в Арктике. Сильный рост также показали «РусАл» (+3,23%), «Интер РАО» (+3,02%), «Акрон» (+12,02%) и привилегированные «Мечел» (+1,96%). В секторе электроэнергетики сохраняется оживление по поводу возможной поддержки правительством модернизации старых ТЭС. Рынок позитивно оценил возможность создания альянса «КАМАЗ» (+10,64%) и «Соллерс» (+9,19%). Обе компании только выиграют от кооперации. Самыми слабыми на рынке были «ТГК-1» (-2,91%), «Распадская» (-1,34%), «Мосэнерго» (-1,28%), «Полюс» (-1,01%) и Yandex (-0,91%). Бумаги Yandex оказались под давлением после того, как Morgan Stanley снизил рекомендацию с «выше рынка» до «на уровне рынка». Впрочем, акции Yandex были сильно перегреты в последнее время, а в минувшую пятницу компания выдала прогноз роста выручки в 2020 году в диапазоне 22%-26% по сравнению с 37% в 2019 году.

Рубль провёл вполне позитивный день на фоне дорогой нефти, очередных новостей о смягчении денежной политики в Китае, а также растущего влияния налогового периода. К вечеру настроение немного подпортила статистика промышленного производства за январь. В годовом выражении оно выросло на 1,1% при ожиданиях 1,7%. Меж тем, по сравнению с декабрём падение составило 17,3%, но это вполне обычная картина из-за длинных зимних выходных. ЦБ РФ, напротив, радует своими прогнозами. Регулятор ожидает ускорение роста ВВП РФ до 2,0%-2,5% в I квартале во многом за счёт увеличения внутреннего потребления на 3,0%-3,5% благодаря росту реальных зарплат. Впрочем, ЦБ также пугает своими ожиданиями более дешёвой нефти, но в этой части прогнозов ожидания чаще не сбываются.

Торги в США не проводились по случаю президентского дня. Однако европейские индексы провели день на позитивной территории. Лучшим сектором был автомобилестроительный, а вот технологии оставались под давлением. В основном рынок проявлял реакцию на действие ЦБ Китая по стимулированию экономики и поддержанию финансового рынка. В секторе полупроводникового производства настроения были далёкими от приятных. Wall Street Journal пишет, что администрация Д. Трампа рассматривает возможные меры по лицензированию компаний, если они используют американское оборудование, но желают поставлять продукцию для китайской Huawei. По итогам торгов FTSE 100 — 7433,25 п. (+0,33%), DAX — 13783,89 п. (+0,29%), CAC 40 — 6085,95 п. (+0,27%).

Новый день принёс иные настроения. В Азии вновь преобладают продажи. Компания Apple выдала предупреждение, что не сможет выполнить свои планы по выручке в I квартале из-за проблем с поставками комплектующих и слабого китайского спроса. В самом Китае заявляют, что со 2 марта начнут принимать заявки местных компаний на поставку американской продукции в беспошлинном режиме. Предварительный список американских товаров включает 696 наименований, включая свинину, сою, нефть и природный газ. Австралийский доллар заметно ослаб на фоне публикации протокола последнего заседания Резервного Банка. Согласно документу, в РБА не исключают дальнейшего снижения ставки, если влияние коронавируса на экономику будет более значимым. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 23200,01 п. (-1,37%), Hang Seng — 27593,77 п. (-1,31%), Shanghai Composite — 2978,37 п. (-0,18%).

Число новых случаев заражения COVID-19 в Китае упало ниже 2 тыс. в сутки. Однако на рынке пока сомневаются, что проблема близка к преодолению. Нефть поддерживается тем фактом, что производство в OPEC снизилось само собой без официальных решений. В частности, продолжающаяся гражданская война в Ливии сократила производство, по заявлению Национальной Нефтяной Компании, до 135,7 тыс. бар. в сутки с прежних 1,2 млн бар. ежедневной добычи. К 9:00 мск Brent — $57,08 (-1,02%), WTI — $51,97 (-0,67%), Золото — $1588,8 (+0,15%), Медь — $5772,82 (+0,73%), Никель — $13080 (-0,23%).

Индекс доллара повышался на 0,19% до 99,19 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 1,55% по сравнению с 1,6% в пятницу. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,083 (-0,03%), GBP-USD — $1,3 (-0,07%), USD-JPY – 109,76 (-0,1%).

Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Индексы в Азии снижаются, нефть дешевеет, экономические последствия COVID-19 становятся всё более очевидными, если даже Apple выдаёт предупреждение о невозможности выполнить свой план на квартал.

Российский рынок может потерять в начале дня от 0,5% по индексу МосБиржи.

В рубле ситуация не столь драматичная. Слабость китайского спроса может ухудшить торговый баланс. Однако в резервах ЦБ много золота, а оно дорожает. Поэтому возможное ослабление рубля будет несущественным. Экспортёры готовятся к уплате налогов, а в среду 19 февраля Минфин проведёт очередные размещения ОФЗ.