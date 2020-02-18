Прошедшая неделя оставила больше вопросов, чем ответов. Впрочем, вообще в последнее время инвесторы находятся, кажется, в полном недоумении — что же происходит? Эпидемия COVID —19 если и не идет по нарастающей, то уж точно пока не затихает. Но инвесторы всего мира и даже в Китае делают вид, что совершенно ничего не происходит — все прекрасно и замечательно. И итоги прошедшей недели вроде бы именно об этом и свидетельствуют. Индексы вновь дружно день за днем переписывали свои исторические максимумы и прибавили за неделю еще от 1,02% (по индексу Dow Jones) до 2,21% по индексу NASDAQ. Короче, все просто великолепно. Но от этого «великолепно» почему-то веет холодом и страхом. Ребята, опомнитесь! Но рынок продолжают заливать деньгами.

На отраслевом уровне лучше всех по итогам недели смотрелись акции технологических, сервисных и коммунальных компаний. Все они выросли в среднем на 2,1 — 2.4 процента. И то, что акции именно этих секторов были лучшими, вполне закономерно. Первые два сектора были поддержаны очень сильной отчетностью и повышенным спросом в таких акциях, как NVIDIA (NVDA) и Amazon (AMZN). А вот на акции коммунальных компаний спрос не спадает уже несколько недель. Все же часть инвесторов предпочитает перестраховываться и уходить в защитные активы, не покидая пределов фондового рынка.

А то, что в мире нарастает напряженность, свидетельствует также и усиление доллара по отношению к другим основным мировым валютам (индекс доллара достиг максимума в 99 пунктов впервые с октября прошлого года), и повышенный спрос на золото, которое уверенно подползает к мощному уровню сопротивления в 1600 долларов за тройскую унцию.

Ну, а главной суперзвездой рынка продолжали оставаться акции Tesla (TSLA), которые по-прежнему на своих хаях и, судя по всему, не собираются корректироваться. Чисто технически акции этой интереснейшей и хайповейшей компании на прошедшей неделе сформировали треугольник, что, как известно, является фигурой продолжения тенденции, и готовы к покорению новых высот. Вот только с учетом 18-ти процентного количества шортов еще один очередной взлет может закончиться очень трагически для многих. Поэтому в этом случае никуда не спешим и смотрим на этот спектакль исключительно со стороны.

Ожидания рынка 18 февраля

Если бы торги проходили вчера, то наверное можно было бы писать о продолжении повышательного тренда и сохранении среди инвесторов благостных настроений. Но вчера Америка отдыхала и праздновала День Президента (Washington’s Day), и поэтому весь позитив (относительный конечно) прошел мимо нас. А сегодня, по уже устоявшейся за последние дни привычке после волны позитива, пришло время получить участникам рынка свою долю негатива. Хотя внешне вроде бы ничего и не изменилось — эпидемия COVID — 19, к величайшему сожалению, неспешно продолжает забирать свои жертвы. Так было и вчера, ту же картину мы наблюдаем и сегодня. Но если до сих пор участники рынка попросту отгоняли от себя мысли о том, а как же скажется на экономике эпидемия, то сегодня с рынка стали поступать первые тревожные звонки. И первым, как и положено лидеру, в этот колокол зазвонили в Apple (AAPL). Компания сообщила, что китайские заводы по производству IPhone по-прежнему закрыты и поэтому стоит ожидать массового срыва поставок, которые с очень большой вероятностью приведут к снижению прибыли по итогам по крайней мере 1-го квартала.

Вдогонку свои «3 цента» в копилку всеобщего негатива добавил крупнейший европейский банк HSBC, отчетность которого вышла сегодня с утра. Минус 6% на торгах акциями этого банка говорят сами за себя. Банк сообщил о том, что его прибыль сократилась на 53% и самое неприятное, что он намеревается сократить 35 тысяч своих сотрудников в ближайшие 3 года в рамках реорганизации своего инвестиционного бизнеса.

Естественно, эти сообщения от лидеров мирового бизнеса не могли пройти незамеченными. И реакция участников рынка соответствующая — вниз, вниз, и еще раз вниз. Нет, пока никакой паники нет, но падение все равно достаточно сильное. Немецкий DAX-30 падает почти на 0,8%, французский CAC-40 теряет хоть и чуть меньше — 0,6%, но все равно прилично. Аналогичная картина наблюдается и на торгах фьючерсами на основные американские индексы, где снижение достигает почти 1% (по фьючерсам на индекс NASDAQ) и пока движение вниз останавливаться не желает.

Поэтому, что мы сегодня получим на выходе по окончанию основной торговой сессии, достаточно сложно предсказать. С одной стороны, утренний негатив может подвигнуть инвесторов начать частичную фиксацию прибыли, полученную с начала года. Но с другой стороны, все же общее позитивное настроение вряд ли исчезло бесследно, и поэтому вполне возможно, что торги пройдут по хорошо «накатанному» сценарию — сначала сильное движение вниз, и затем в течение всего оставшегося времени мы будем наблюдать попытки вытащить индексы повыше.

Следует также учесть, что сегодня до начала торгов выйдет отчетность крупнейшего офлайн ритейлера мира — компании Walmart (WMT). И отчетность этой компании реально может или добавить пессимизма участникам рынка, или напротив — поддержать рынок. Так что при благоприятном развитии событий, а аналитики прогнозируют сильные данные, ситуация на рынке может измениться в лучшую сторону.