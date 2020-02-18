Росстат опять по-новому взглянул на промпроизводство
Вчера Росстат опубликовал пересмотренные данные по промпроизводству за 2018-2019 гг., а также статистику за январь. Промышленность в первый месяц 2020 г. выросла на 1,1% г./г. в основном за счет обрабатывающих отраслей (3,9% г./г.), тогда как добыча сократилась (-0,4% г./г.).
Пересмотр состоялся в результате смены базисного года – раньше это был 2010 г., а сейчас – 2018 г. Также Росстат уточнил данные с учетом новой информации, не вошедшей в прошлые публикации.
Основная цель пересмотра базисного года — уточнить изменения, произошедшие за последние годы в структуре промышленности (если этого не делать, то качество оценки общего роста и вкладов различных отраслей в его динамику с каждым годом будет снижаться). В ходе этого пересмотра темп роста промышленности в 2018 г. был заметно повышен, до 3,5% г./г. (с 2,9% г./г.), тогда как в 2019 г. остался практически неизменным (2,3% г./г. против 2,4% г./г.).
Структура промышленности за последние годы изменилась в сторону добычи полезных ископаемых. Таким образом, из-за ограничений по росту добычи нефти сдерживающий эффект от этого сегмента в новых данных будет ощущаться несколько сильнее (0,1-0,2 п.п.). Однако отсутствие заметного пересмотра данных по обработке (в отличие, например, от пересмотра 2018 г., который привел к почти двукратному увеличению темпов роста промышленности) позволяет надеяться на то, что наши прогнозы на 2020 г. остаются актуальными. Мы ожидаем ускорения промышленности до 3% г./г. на фоне активизации реализации нацпроектов.
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