Американские биржевые площадки во вторник закрылись преимущественно на отрицательной территории. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,29%, закрывшись на отметке 3370,29 пункта, промышленный индекс Dow Jones потерял 0,56%, высокотехнологичный NASDAQ прибавил 0,02%. Индекс MSCI Emerging Markets опустился на 1,2%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на три базисных пункта, до 1,55%. Доходность 10-летних облигаций Германии просела на один базисный пункт, до −0,41%.

Формальным поводом для негативных настроений стало предупреждение Apple о том, что компания вряд ли достигнет целевого показателя продаж в текущем квартале из-за эпидемии коронавируса в Китае. Тем не менее, рынок уже в значительной степени отыграл китайскую тему и рассчитывает на то, что экономика Поднебесной достаточно быстро оправится от последствий коронавируса. Сегодня инвесторы сосредоточат свое внимание на публикации протокола последнего заседания Федеральной Резервной Системы США, в которых они будут искать намеки на дальнейшие действия регулятора по ведению денежно-кредитной политики.

По итогам прошедших торгов нефтяные котировки выросли на 0,19% и закрылись на отметке $57,69. По мнению председателя ФРБ Далласа Роберта Каплана, последствия коронавируса приведут к замедлению темпов роста добычи как в США, так и во всем мире. В 2020 году капиталовложения американских нефтегазовых компаний могут сократиться на 10—15%.

Несмотря на опасения в отношении спроса на черное золото, которые продолжительное время были определяющими для игроков, нефтяной рынок постепенно входит в резонанс с мировыми биржевыми площадками. И для продолжения подъема цены фьючерсного контракта Brent к отметке $60, «быкам» нужно нужно уверенно закрепиться над уровнем $58. Сегодня после закрытия торговой сессии будет опубликована статистика по недельным запасам нефти в США от API, цифры которой будут определяющими на старте торгов в четверг.

По итогам прошедших торгов индекс Мосбиржи снизился на 1,16%, закрывшись на отметке 3074,05 пункта. Локальные уровни поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 3070 и 3050 пунктов, сопротивления находятся на уровнях 3100—3120 пунктов. Поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 151000 и 149000 пунктов. Уровни сопротивления — 153000 и 155000 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 63,81, потеряв 0,54% по отношению к американскому доллару. Уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 63,60 и 63,40. Уровни сопротивления — 64 и 64,20.