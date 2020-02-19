Российский рынок акций упал вчера почти на 1,2% на негативном внешнем фоне, вновь выглядя намного хуже западных рынков. Формальной причиной для мировых распродаж стало сообщение Apple, что из-за коронавируса продажи будут ниже плана и компания ограничит поставки своих новых iPhone.

Свалилась «Роснефть», по итогам дня потеряв 2,7% на сообщении, что Штаты ввели санкции против «дочки» компании за работу в Венесуэле. В общем-то, «Роснефть» и так давно выглядит хуже рынка, и такую реакцию можно назвать больше эмоциональной. Все-таки США испугались накладывать ограничения на саму компанию, поскольку это значило бы остановить закупки российской нефти. Поэтому ждем сегодня хорошего отскока в «Роснефти».

В плюсе был «Норильский Никель», отыгрывавший рост цен на никель и палладий. Сегодня бумага мощно выстрелит, может быть процента на 3. С утра цены на палладий растут на 5,5%, более полупроцента прибавляет никель.

В целом же внешний фон перед открытием наших торгов складывается позитивный: на четверть процента растут американские фьючерсы, на процент – нефть. Поэтому ждем утреннего открытия Индекса Мосбиржи ростом в пределах 0,5%.

Однако принципиально картина в Индексе Мосбиржи не меняется: по-прежнему он продолжает находиться в боковике с границами 3050-3140 пунктов.

Нефть подходит к первой цели отскока после обвала в район 53 доллара за баррель. Сейчас баррель «черного золота» пытается закрепиться выше 58 долларов. Сопротивлением росту является район 58-58,5 долларов, при уходе выше можно будет строит планы о движении к 60 долларам за баррель. Однако не исключено, что данное сопротивление с ходу пройдено не будет, что окажет негативное давление на российский рынок акций.

Продолжается высокая волатильность в рубле: вчера пара доллар-рубль вновь выросла почти на 0,8%, закрывшись чуть ниже отметки 64. Негативом для российской валюты является продолжающийся рост доллара на мировом рынке. Так, пара евро-доллар пытается закрепиться ниже 1,08. Стратегической же целью евро-доллара является уход в район 1,05, а потом и на паритет. Впрочем, можно ожидать, что американские монетарные власти начнут предпринимать меры против роста доллара.

Сегодня же рубль вновь пойдет в рост, отыгрывая улучшение внешнего фона, рост аппетита к риску и рекордно дорогую за последние дни нефть. Если внешний фон не ухудшится, то пара доллар-рубль вновь спустится ближе к отметке 63.

Среднесрочным негативом для российской валюты является необходимость выплатить 50 млрд долларов экс-акционерам «Юкоса».