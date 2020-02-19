По итогам торгов 18 февраля индекс МосБиржи упал на 1,16% — до 3074,05 п., а РТС на 1,80% — до 1515,54 п.

На рынках вновь уныние по поводу последствий коронавируса. Apple предупреждает о том, что не выполнит план по выручке в I квартале из-за проблем с поставками комплектующих и слабых продаж в Китае. Кроме того, американский Минфин внёс в санкционный список швейцарскую Rosneft Trading SA, которая является дочерней компанией для «Роснефти», обвинив в продаже санкционной нефти Венесуэлы. Естественно, что бумаги крупнейшей нефтяной компании РФ просели на 2,69%. Союзники США должны к 20 мая прекратить все свои дела со швейцарской Rosneft Trading SA.

В Гааге состоялось очередное рассмотрение дела по иску бывших мажоритарных акционеров «ЮКОС» в апелляционном суде. Вердикт голландского суда первой инстанции был отменён, а решение арбитражного суда было признано действительным. Соответственно, от РФ вновь требуют $50 млрд компенсации. Впрочем, российская сторона в очередной раз сообщила, что не собирается платить лицам, которые были замешаны в незаконной деятельности.

Так, или иначе, но настроения на рынке были далёкими от позитива. Впрочем, в секторе золотодобычи вновь оптимизм на фоне бегства капитала из риска. Бумаги Polymetal подорожали на 2,02%, а «Полюс» на 0,98%. Из растущих историй также можно отметить X5 Retail Group (+0,39%), «САФМАР» (+0,36%), En+ (+0,34%) и «ПИК» (+0,3%). Самыми слабыми были «Сургутнефтегаз» (-3,97%), «Мосэнерго» (-2,96%), «Интер РАО» (-2,91%), «Россети» (-2,83%), «Распадская» (-2,75%) и «Юнипро» (-2,61%). Сектор электроэнергетики был заметно перегрет в предыдущие дни, и без подпитки очередными новостями был обречён к коррекции. Активность вновь была относительно невысокой. По итогам дня объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 57,353 млрд рублей.

Рубль усилил своё ослабление на новостях о санкциях против дочки «Роснефти», но всё же нельзя забывать, что экспортёры готовятся выплачивать налоги. Поэтому они не позволили рублю излишнее ослабление. В любом случае, у рубля пока нет особых оснований для сильного ослабления. В среду 19 февраля Минфин проведёт очередные аукционы ОФЗ, что покажет текущее состояние спроса на рублёвые активы. Будут предложены три выпуска, включая ОФЗ-ПД 26228 с погашением 10 апреля 2030 года в объёме 20 млрд рублей, ОФЗ-ИН 52002 с погашением 2 февраля 2028 года в объёме около 10,71 млрд рублей. Также Минфин выводит на рынок новый выпуск ОФЗ-ПД 25084 с погашением 4 октября 2023 года в режиме безлимитного аукциона. Соответственно, у инвесторов будет достаточно информации, чтобы определить текущую терпимость к риску.

Торги в США завершились очередным рекордом NASDAQ и небольшим снижением DJIA и S&P 500. Естественно, что на инвесторов произвело впечатление предупреждение Apple (-1,83%) о рисках неисполнения плана по выручки из-за проблем с поставками комплектующих и слабым спросом в Китае. Однако рынок был спокоен. Строительный индекс NAHB снизился в январе до 74,0 п., но это один из лучших стартов года за долгую историю. Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка вырос до 12,9 п. в феврале при ожиданиях 5,0 п. и 4,8 п. в декабре. Больше беспокоят усилия Белого дома по мирному уничтожению Китая. В частности, Wall Street Journal пишет, что администрация США может запретить General Electric (-0,62%) продавать авиадвигатели Китайской Народной Республике. Продолжается взлёт акций Tesla Inc. (+7,3%) на очередных повышениях ценовых ожиданий аналитиков. Розничный гигант Walmart (+1,48%) отчитался о росте прибыли в IV квартале, но выдал весьма осторожный прогноз на текущий год. По итогам торгов DJIA снизился на 0,56% до 29232,19 п., S&P 500 упал на 0,29% до 3370,29 п., а NASDAQ вырос на 0,02% до 9732,74 п.

Азиатские рынки вновь пытаются расти. Китай сообщает о том, что около 80% государственных предприятий вернулось к работе. Меж тем, число случаев COVID-19 в мире достигло 74185, а число летальных исходов достигло 2004. Число новых случаев второй день подряд составляет менее 2 тыс. Тем не менее, эксперты по здравоохранению предупреждают, что распространение ещё не взято под контроль. В самом Китае могут отменить ежегодный партийный съезд в марте. Moody’s Investors Service снизила прогноз роста экономики КНР в текущем году до 5,2% с прежней оценки 5,8%. Однако в рамках азиатских торгов не обошлось и без приятных сюрпризов. Японский экспорт в январе упал лишь на 2,6% при ожиданиях провала на 6,9%, а импорт снизился на 3,6% при ожиданиях снижения на 1,3%. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 23407,02 п. (+0,92%), Hang Seng — 27632,54 п. (+0,37%), Shanghai Composite — 2988,63 п. (+0,12%).

Нефть получила несколько поводов для роста. Накануне президент ФРБ Далласа Р. Каплан говорил о том, что он ожидает сокращение бюджетов в энергетическом секторе. Возможно, что расходы сократятся на 10%-15%. Округ ФРБ Далласа отвечает почти за 36% нефтедобычи в США. Национальная Нефтяная Компания Ливии сообщает, что добыча уже снизилась до 123,5 тыс. бар. в сутки. Новости из Китая о возвращении к работе почти 80% государственных предприятий также обнадёживают по поводу текущего спроса. Однако золото всему этому не верит и уже торгуется выше $1600 за тройскую унцию. К 9:00 мск Brent — $58,24 (+0,85%), WTI — $52,79 (+0,96%), Золото — $1605,3 (+0,11%), Медь — $5783,85 (+0,75%), Никель — $12930 (+0,86%).

Индекс доллара повышался на 0,01% до 99,45 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 1,57% по сравнению с 1,56% накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,079 (+0,03%), GBP-USD — $1,3 (+0,02%), USD-JPY – 110,06 (+0,18%).

Внешняя ситуация на рынках вновь близка к позитиву. Инвесторы не могут долго придаваться унынию, когда центральные банки заливают кризисные явления бесконечной ликвидностью. Нефть дорожает, как и промышленные металлы, азиатские рынки растут. Вероятно, что отечественные индексы откроют день ростом в пределах 0,5%, а рубль сможет вернуться в диапазон 63,0-63,5 за доллар.



