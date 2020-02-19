Инвесторы оценили новую стратегию «Энел Россия» как рискованную. Заявлено, что компания собирается полностью отказаться от угольной генерации, заменив ее экологически чистыми технологиями. Однако смена стратегии грозит снижением рентабельности. Вследствие продажи Рефтинской ГРЭС компания на горизонте ближайших трех лет ожидает падения EBITDA с 15,1 млрд до 13,8 млрд руб. Чистая прибыль за тот же период сократится 7,4 млрд до 4,5 млрд руб.

Очевидно, что это скажется на совокупном размере дивидендов. Компания объявила, что не планирует снижать коэффициент выплат и сохранит его на уровне 65%, однако в условиях ожидаемого роста капитальных затрат (+2% без учета Рефтинской ГРЭС) и чистого долга (с 9,7 млрд до 33,5 млрд) игроки рынка вполне обоснованно ожидают падения дивидендной доходности «Энел Россия» с 4,05% годовых до 2-3%.

На сегодняшней сессии акции компании теряли до 9,5%. Сейчас бумага торгуется на минимальных уровнях с апреля 2019 года. По нашей оценке, «Энел Россия» не исчерпала потенциал падения. Акции компании могут доходить до 0,96 руб., что означает потенциал снижения в пределах 7-8%.