В предыдущие несколько сессий российский рынок периодически показывал слабость относительно динамики развитых и развивающихся площадок, однако вчера эта тенденция была нарушена. Индексы МосБиржи и РТС показали уверенный подъем. Причем отметим важный момент: повышенный спрос был сосредоточен преимущественно в голубых фишках, а не в акциях второго эшелона. Ранее мы несколько недель видели обратную ситуацию, когда лучше индекса торговались менее ликвидные бумаги компаний средней и малой капитализации.

Лучшую динамику среди секторов в среду показала нефтегазовая отрасль (+1,6%). И это неудивительно, ведь цена фьючерсов Brent вчера выросла еще на 2,3%. Ожидания более консервативной динамики в отсутствие решения ОПЕК+ по дополнительному сокращению добычи не оправдались. Котировки Brent к текущему моменту поднялись к $59. В качестве ближайшего ориентира выделяю район $60,2–60,3. Ключевым событием станет встреча стран ОПЕК+ 5–6 марта, которая накануне была подтверждена.

Чем выше стоимость нефти, тем ниже шансы на какие-то дополнительные меры стран-участниц соглашения. В базовом варианте текущая сделка может быть просто продлена на несколько кварталов. Для еще одного сокращения объемов добычи, по всей видимости, необходимо более сильное снижение котировок и ухудшение рыночного сентимента. Мы же в последние дни, наоборот, наблюдаем за поступательным восстановлением цен. В такой ситуации есть основания ожидать скорого торможения текущей волны роста, по мере приближения к заседанию ОПЕК+.

Несмотря на санкции в отношении дочки, именно бумаги Роснефти (+3,0%) вчера были в лидерах роста нефтегазового сектора. Компания опубликовала умеренно позитивные результаты по итогам IV квартала 2020 г. Тот факт, что санкции затронули только дочку, намекают на нежелание США вводить более жесткие меры. При сохранении текущих цен на нефть долгосрочный взгляд на бумаги Роснефти по-прежнему остается положительным.

Также лучше рынка выглядели акции Лукойла (+2,0%), Татнефти (+1,9%), Сургутнефтегаза (+1,6%) и Новатэка, который опубликовал неплохую отчетность за 2019 г.

В среду ожидаемо продолжился рост в цветной металлургии. Акции Норникеля (+3,2%) закономерно поднялись к новым историческим максимумам на фоне невообразимого ралли в палладии. Цена на металл сегодня находится около $2730 — это рекордные отметки за всю историю.

Вслед за ГМК традиционно начали подтягиваться и бумаги Русала (+3,2%), который контролирует 27,8% в Норникеле. Логика простая: помимо увеличения стоимости доли в ГМК, для Русала также позитивен и тот факт, что рост палладия обеспечит ему высокие дивиденды по его пакету. Это в свою очередь благоприятно скажется на ускорении темпов снижения высокой долговой нагрузки.

Вместе с ростом палладия наблюдается и рост золота. Котировки поднялись до $1610 за тройскую унцию, помогая бумагам Полюса (+1,4%) и Полиметалла (+1,0%). Во вчерашнем обзоре отмечал, что текущая картина в среднесрочной перспективе не исключает подъема к $1710–1715. И хотя долгосрочно не считаю золото привлекательным активом на фундаментальном уровне, в спекулятивном плане допускаю рост спроса при увеличении общерыночной неопределенности/рисков. Каждая новая порция негативной макростатистики по итогам февраля и I квартала (из-за эффекта коронавируса) способна оказывать краткосрочную поддержку котировкам золота.

В секторе электроэнергетики, который показал наиболее сильную динамику с начала года, в среду выделялись акции Энел Россия, просевшие на 10%. Компания опубликовала стратегический план на три года, в рамках которого не ожидается существенного роста прибыли, EBITDA, но при этом вырастет долговая нагрузка. Однако инвесторам больше всего не понравилась фиксация дивидендных выплат на уровне 8 коп. на ближайшие три года. В предыдущие пару лет дивиденды составляли около 14 коп.

В такой ситуации просадка на 10% выглядит вполне понятной. За счет снижения бумаги откатились к относительно справедливым значениям. Форвардная дивдоходность составляет 7,8%. На мой взгляд, в среднесрочной перспективе волатильность в акциях Энел Россия может заметно снизиться, а их оценка со стороны инвесторов сведется к примитивной ориентации на процентные ставки. То есть трехлетняя привязка к дивидендам в 8 коп. делает акции чувствительными к падению/росту рублевых ставок. Возможно, бумаги могут быть интересны лишь консервативным долгосрочным инвесторам с горизонтом от четырех лет, то есть до момента, когда EBITDA компании начнет более устойчиво расти.

Другим привлекшим большое внимание представителем электроэнергетики стали акции Мосэнерго. Бумаги выросли на 10%, но каких-то корпоративных новостей, способных объяснить подобный взлет, не обнаружено. Делать какие-то рекомендации в таких условиях преждевременно.

По индексу МосБиржи сейчас по-прежнему актуален коридор 3050–3150 п. Остается лишь ждать пробоя одной из его границ. Спуск ниже 3045–3050 п. откроет дорогу для спуска к 3010 п. В случае роста выше 3150 п. далее цели сместятся в сторону 3210–3230 п.

На рынке акций за океаном тем временем продолжается устойчивый восходящий тренд. В среду индекс широкого рынка S&P 500 вновь переписал исторические максимумы. Следующим ориентиром выступает район 3450 п. До него американскому рынку осталось пройти 1,9%.

В то же время сдерживающим фактором как для сырья, так и для рынка акций является поступательное укрепление американской валюты. Без этого рост фондовых активов был бы еще более существенным. Индекс доллара накануне поднялся до максимальных значений за три года. И при этом нет предпосылок и ожиданий для резкого слома этой тенденции. В целом отметим, что рыночные связи по изменению динамики доллара и соответствующей реакции в других биржевых активах в последние недели заметно ослабли.

Что же касается отдельно российского рубля, то фактор сильного доллара нивелируется подъемом цен на нефть. В результате сейчас курс USD/RUB просто продолжает консолидироваться преимущественно в боковом формате и находится около 63,5. В среднесрочной перспективе по-прежнему в качестве базового коридора выделяю диапазон 62,5–64,5.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские биржи после нашего закрытия в среду остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра снижаются на 0,1%, нефть Brent в плюсе на 0,3%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет рядом с уровнем закрытия среды.