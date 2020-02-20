По итогам прошедших торгов американские биржевые площадки закрылись ростом. S&P 500 и NASDAQ обновили исторические максимумы. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,47% закрывшись на отметке 3386,15 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,4%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 0,87%. Индекс MSCI Emerging Markets вырос на 0,7%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США практически не изменилась и составила 1,56%. Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на один базисный пункт, до −0,42%.

Инвесторы продолжают испытывать оптимизм в отношении того, что Пекин предпримет больше стимулирующих мер для своей экономики, чтобы сгладить последствия от вспышки коронавируса. По мнению экспертов, китайский Центробанк может продолжить снижение процентных ставок, а власти предоставят налоговые льготы пострадавшим от коронавируса компаниям. Кроме того, рынки уверены, что влияние событий в Китае на глобальный экономический рост будет краткосрочным, что усиливает желание инвесторов покупать рисковые активы на коррекциях.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 2,9% и закрылись на отметке $59,36. Поддержку ценам на черное золото помимо всеобщего оптимизма на глобальных финансовых рынках оказывает напряженная ситуация в Ливии, где из-за остановки экспорта добыча углеводородов упала почти в 10 раз. Сегодня несмотря на вышедшую в негативном ключе статистику от API, «быки» могут предпринять попытку подтянуть цену фьючерсного контракта Brent к $60.

По итогам прошедших торгов индекс Мосбиржи вырос на 1,32%, закрывшись на отметке 3114,57 пункта. Локальные уровни поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 3095 и 3070 пунктов, сопротивления находятся на уровнях 3120—3145 пунктов. Поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 153000 и 151000 пунктов. Сопротивление — 156000 пунктов.

В среду, на фоне уверенно растущих цен на энергоносители и позитивной динамики валют развивающихся рынков рубль продолжил отыгрывать ранее утраченные позиции, подойдя к отметке 63,50 за доллар. Поддержку российской валюте оказали операции Минфина, который на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа серии 25084 с погашением в октябре 2023 года на 20,321 млрд рублей. Спрос составил 64,431 млрд рублей. Уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 63,40 и 63,20. Уровни сопротивления — 63,85 и 64,20.