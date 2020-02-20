Индексы Мосбиржи и РТС в среду выросли и стремились к верхним границам “боковиков” 3135 и 1560 пунктов. Нижние границы диапазонов расположены на уровнях 3050 и 1495 пунктов. Техническая картина до выхода за пределы указанных значений остается нейтральной. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3090-3135 пунктов.

Рубль по итогам сессии укрепился против доллара и евро. Пара доллар/рубль стремилась к поддержке 63,25 руб, представленной средней полосой Боллинджера дневного графика, до пробоя которой долларовые “быки” сохраняют лидерство на рынке. Пара евро/рубль стабильна ниже средней полосы Боллинджера дневного графика (69,25 руб), в связи с чем сохраняются шансы ее движения к минимумам года, в район 67,60 руб.

Утром российские фондовые индексы и рубль, вероятно, предпримут новую попытку роста ввиду сохранения преимущественно оптимистичных настроений на фондовых и сырьевых площадках. Позитив, однако, несколько ослаб и в течение сессии индексы скорее могут стремиться к консолидации. Основная задача краткосрочных “быков”, состоящая в закреплении индикаторов выше важных сопротивлений, пока остается нерешенной, что предвещает ограниченное повышение на рынке РФ.



