Утром российские фондовые индексы и рубль предпримут новую попытку роста
Индексы Мосбиржи и РТС в среду выросли и стремились к верхним границам “боковиков” 3135 и 1560 пунктов. Нижние границы диапазонов расположены на уровнях 3050 и 1495 пунктов. Техническая картина до выхода за пределы указанных значений остается нейтральной. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3090-3135 пунктов.
Рубль по итогам сессии укрепился против доллара и евро. Пара доллар/рубль стремилась к поддержке 63,25 руб, представленной средней полосой Боллинджера дневного графика, до пробоя которой долларовые “быки” сохраняют лидерство на рынке. Пара евро/рубль стабильна ниже средней полосы Боллинджера дневного графика (69,25 руб), в связи с чем сохраняются шансы ее движения к минимумам года, в район 67,60 руб.
Утром российские фондовые индексы и рубль, вероятно, предпримут новую попытку роста ввиду сохранения преимущественно оптимистичных настроений на фондовых и сырьевых площадках. Позитив, однако, несколько ослаб и в течение сессии индексы скорее могут стремиться к консолидации. Основная задача краткосрочных “быков”, состоящая в закреплении индикаторов выше важных сопротивлений, пока остается нерешенной, что предвещает ограниченное повышение на рынке РФ.
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