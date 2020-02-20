Российский рынок акций мало изменится, рубль подрастет в начале торгов на некотором улучшении внешнего фона. Восходящая динамика нефтяных котировок и налоговый период будут оказывать поддержку отечественной валюте.

ПРОГНОЗЫ

"Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Китай сообщает о сокращении случаев заражения коронавирусом, нефть дорожает на фоне проблем с поставками из Ливии, центральные банки продолжают смягчать свою денежную политику или придерживаются курса на её длительное сохранение", — говорит Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

С позиций технического анализа, актуальным сценарием в краткосрочной перспективе остается консолидация в диапазоне 1500 пунктов – 1560 пунктов по индексу РТС, считает Антон Старцев из компании "Олма".

Национальную валюту поддержит закрепление нефти марки Brent выше 59 долларов, полагает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. В ходе сессии рубль может укрепиться по отношению к доллару и евро, способствовать этому также будет повышенное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров в рамках подготовки к налоговым выплатам, пик которых приходится на 25 февраля, считает он.

Это приведет к тому, что пара доллар-рубль сделает еще один шаг к нижней границе диапазона 63,2 – 64,4 рубля, прогнозирует аналитик.

В то же время он замечает, что давление на рубль окажет ослабление валют развивающихся рынков, которые сегодня с утра теряют в пределах 0,3%.

ВНЕШНИЙ ФОН

Ведущие американские фондовые индексы в среду закрыли торги в "зеленой зоне" после публикации макроэкономической статистики.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижаются на 0,09-0,15%.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном поднимаются в четверг на 0,25-1,3% — трейдеры продолжают следить за новостями по коронавирусу, а также оценивают решение китайского ЦБ снизить ставки по кредитам первоклассных заемщикам. При этом гонконгский индекс Hang Seng Index снижался на 0,4%.

Стоимость нефти растет на 0,37% — до 59,34 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро снижается на 0,06% — до 1,0789 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций вырос в среду по основным индексам на фоне роста зарубежных площадок, нефтяных котировок и на укреплении отечественной валюты, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 1,32%, до 3114,57 пункта, индекс РТС — на 1,75%, до 1542,08 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды снизился на 24 копейки – до 63,58 рубля, евро — на 10 копеек, до 68,7 рубля, следует из данных Московской биржи.