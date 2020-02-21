Российские индексы в четверг показали разнонаправленную динамику. В первой половине дня инициатива оставалась за покупателями. В моменте индекс МосБиржи поднимался до 3135 п. Однако ближе к закрытию по рынку прокатилась волна фиксации длинных позиций. Долларовый индекс РТС на фоне подъема курса USD/RUB и вовсе завершал сессию на отрицательной территории. Локальное давление на наш рынок оказало общее ухудшение внешнего фона. Обороты торгов были на среднем для последних недель уровне (56,6 млрд руб.).

Общий расклад по индексу МосБиржи пока не меняется: остается актуальным боковик размером в 100 пунктов. Сверху по-прежнему ключевым уровнем сопротивления выступает район 3150 п. В случае потенциального пробоя этого рубежа следующие ориентиры сместятся к 3200–3210 п. Снизу предлагаем внимательно следить за отметками 3045–3050 п. В случае спуска ниже техническая картина заметно ухудшится, станет возможен еще один резкий импульс снижения.

Тем временем продолжился устойчивый рост на рынке государственных облигаций. Индекс ОФЗ (RGBI) вновь переписал исторические максимумы, соответственно ставки доходности к погашению опустились к новым минимумам. Все выпуски с постоянным купоном и дюрацией до 10 лет сейчас торгуются с доходностью ниже 6%.

На рынке акций США вчера наблюдалась попытка развернуть растущий тренд. Сразу же после закрытия торгов в России американские индексы резко пошли вниз. Распродажа оказалась непродолжительной. После просадки на 1,3% по S&P 500 затем к закрытию торгов значительную часть потерь удалось выкупить. То есть рынок США по-прежнему выглядит достаточно сильно.

В то же время отмечу, что теперь вчерашний минимум по S&P 500 на уровне 3340 п. выступает реперной точкой, спуск ниже которой может спровоцировать ускорение волны распродаж. На мой взгляд, этот момент стоит учитывать, если вы удерживаете спекулятивные длинные позиции по американским голубым фишкам

Сильную динамику показывает рынок нефти, в четверг цена фьючерсов Brent приблизилась к $60. В качестве важного уровня сопротивления выделяется район $60,2–60,3. Эти отметки остаются ближайшим техническим препятствием.

На валютном рынке сохраняется устойчивый тренд по росту американского доллара. Индекс доллара, отражающий динамику USD против шести ключевых мировых валют, накануне продолжи обновлять максимумы последних лет. Каких-то предпосылок и признаков разворота этой тенденции не наблюдается, так что растут риски, что и пара USD/RUB может подняться выше ближайшего ориентира 64,5.

В то же время обращаем внимание, что выраженной связи между ростом доллара и падением сырьевых товаров широким фронтом сейчас не наблюдается. Это весьма редкое явление, ведь традиционно укрепление американской валюты выступает негативным драйвером для отношения инвесторов ко всем рисковым долларовым активам. Но мы видим, что Bloomberg Commodity Index (сырьевой индекс) растет уже две недели. Выше мы также уже отметили, что цены на нефть выглядят достаточно сильно. Уверенную динамику показывают и драгметаллы.

Котировки золота в четверг переписали максимальные уровни с 2013 г., поднявшись к $1620. Как уже отмечал ранее, несмотря на сдержанный взгляд на перспективы золота на длинной дистанции, на мой взгляд, в среднесрочной перспективе котировки поднимутся к $1700–1715. Акции Полюса и Полиметалла являются ключевыми бенефициарами этого тренда на российском рынке.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается негативный. Американские биржи после нашего закрытия в четверг снизились, но затем отыграли часть потерь. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра снижаются на 0,33%, нефть Brent в минусе на 0,62%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет ниже уровня закрытия четверга.