Американские биржевые площадки в четверг закрылись снижением. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,38%, закрывшись на отметке 3373,23 пункта, промышленный индекс Dow Jones просел на 0,44%, высокотехнологичный NASDAQ снизился на 0,67%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на пять базисных пунктов, до 1,52%. Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на три базисных пункта, до −0,45%.

Поводом для негативных настроений послужили новости о том, что инфекция коронавируса распространяется быстрее, чем предполагалось ранее, и постепенно выходит за пределы Китая. Власти Японии сообщили о двух новых смертях, а Южная Корея — о росте числа заболевших. С учетом того, что американские и европейские бенчмарки находятся вблизи исторических максимумов, переоценка ущерба от коронавируса как для китайской, так и для мировой экономики может привести к более глубокой коррекции на глобальных финансовых рынках.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 0,46% и закрылись на отметке $59,10. Игроки позитивно отреагировали на данные Минэнерго США, согласно которым запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 14 февраля, увеличились всего на 415 тысяч баррелей, несмотря на прогнозы роста на 2,5 миллиона баррелей. На уходящей неделе «быки» подняли цену фьючерсного контракта Brent к уровню $60, воспользовавшись позитивными настроениями на мировых биржевых площадках и новостями из Ливии. Однако с учетом растущих коррекционных настроений на глобальных финансовых рынках инициатива вновь может перейти к «медведям».

По итогам прошедших торгов индекс Мосбиржи вырос на 0,34%, закрывшись на отметке 3125,1 пункта. Локальные уровни поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 3095 и 3070 пунктов, основное сопротивление находится на уровне 3145 пунктов. Поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 151000 и 149000 пунктов. Сопротивления 153000—155000 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 64,20, потеряв 0,98% по отношению к американскому доллару. Уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 64 и 63,80. Основное сопротивление — 64,50.