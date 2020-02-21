Сегодня перед началом торгов для российской валюты сложился умеренно негативный внешний фон.

Снижение рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent ушел ниже 59 долларов, а также отступление валют развивающихся стран, которые теряют с утра до 0,3%, будут способствовать продажам в рубле. При этом подготовка экспортеров к налоговым выплатам, пик которых приходится на 25 февраля, не сможет полностью нивелировать внешний негатив и лишь сдержит рост доллара и евро относительно российской валюты. В сложившихся обстоятельствах пара доллар/рубль продолжит движение к верхней границе диапазона 63,2 – 64,4 рубля, а в случае ухудшения внешней конъюнктуры предпримет попытку ее пробоя.

Напомним, что по итогам торгов четверга доллар вырос на 1%, поднявшись до 64,2 рубля, евро прибавил 0,8%, закончив торги в районе 69,2 рубля. При этом рубль двигался в фарватере других валют развивающихся стран, которые по итогам дня снизились на 0,4-1,4%. При этом пара доллар/рубль преодолела сопротивление на уровне 64 рубля и сделала существенный шаг к верхней границе диапазона 64,4 рубля.



