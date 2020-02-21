Российский рынок акций вчера вновь выглядел лучше западных рынков, прибавив по Индексу Мосбиржи треть процента. Основную поддержку рублевым бумагам оказывает подорожавшая нефть, стимулирующая также приток средств иностранных инвесторов на наш рынок.

Наибольшую лепту в рост Индекса Мосбиржи внесли вчера «Газпром» (+1,2%) и «Роснефть» (+1%). Что касается бумаг газовой монополии, то мы по-прежнему советуем быть с ними очень осторожными. Проблемы с достройкой «Северного потока 2» и, что более важно в краткосрочной перспективе — снижение потребления газа из-за аномально теплой зимы, не играют в пользу покупки акций «Газпрома».

«Роснефть» в сравнении с «Газпромом» выглядит намного перспективнее, и бумагу пока можно держать в портфелях.

Негативным фактором сегодняшнего дня является резкое падение американских площадок буквально через несколько минут после нашего вчерашнего закрытия. К полуночи значительная часть просадки была выкуплена, но сегодня с утра американские фьючерсы уверенно торгуются в «красной» зоне. В минус шла и нефть.

Так что откроемся мы сегодня на отрицательной территории. Ситуация усугубляется нерабочим понедельником у нас, в связи с чем многие трейдеры начнут сокращать длинные позиции, прежде всего маржинальные. Кроме того, индекс Мосбиржи близко подошел к сопротивлению 3140 пунктов, и фактор «лишнего» выходного не способствует пробитию этого уровня даже при резком улучшении внешнего фона.

Есть и еще риск – это нефть, которая практически безоткатно добралась до 60 долларов за баррель. Рынок поддержала вчера статистика от Минэнерго США, согласно которой запасы выросли на 0,4 млн баррелей при ожиданиях роста в 2,5 млн. Среднесуточная добыча не изменилась, оставшись на уровне 13 млн баррелей.

Но особых драйверов роста «черного золота» нет, и небольшая коррекция может прокатиться по рынку в любое время.

Однако увлекаться шортами не советуем, восходящий тренд на американском рынке остается в силе, и мы неоднократно выдели, как быстро меняются настроения.

В целом позитивно мы смотрим и на отечественный рынок акций. Если не будет новых потрясений, то на следующей неделе мы вполне можем выйти вверх из боковика 3050-3140 пунктов. Поэтому тем, кто любит рисковать, можно докупить акций на выходные.

Наиболее перспективными в «первом эшелоне» представляется «Норильский Никель» и «Роснефть». Что касается Сбербанка, то покупать его лучше после ухода выше сопротивления 252 руб.

Вызывает тревогу рубль, который на не плохом внешнем фоне упал к доллару на процент, уйдя выше отметки 64 руб за доллар. В общем-то рубль двигался в фарватере валют развивающихся рынков, и отражал рост доллара к основным мировым валютам.

Сопротивлением по-прежнему выступает отметка 64,4, и при нарастании пессимизма пара доллар-рубль вполне может его проколоть. Но пока продавать рубль против доллара страшно, учитывая пик налогового периода на следующей неделе.