По итогам торгов 20 февраля индекс МосБиржи вырос на 0,34% — до 3125,10 п., а РТС снизился на 0,41% — до 1535,81 п.

На глобальном рынке наблюдалась главная тенденция укрепления доллара и падения доходности по американским казначейским обязательствам. Как правило, такая ситуация говорит о низких аппетитах к риску. Отечественному рынку даже не помогла дорожающая нефть. Впрочем, ростом отметились бумаги, которые выиграют от закона по поддержке проектов в Арктике, который был одобрен во II чтении Госдумой. Соответственно, акции «Газпром» подорожали на 1,16%, «Роснефть» на 1,02%, а вот «НОВАТЭК» не смогли удержаться в плюсе и упали по итогам торгов на 0,95%. В коррекции обнаружили себя акции ГМК «Норникель» (-0,79%), которые были заметно перегреты в предыдущие дни на фоне дорожающего палладия. Меж тем, внешние риски продолжают усиливать акции «Полюс» (+1,1%) и Polymetal (+0,09%). Совет директоров «ФосАгро» рекомендовал выплатить дивиденды 18 рублей на акцию по итогам 2019 года. В лидерах дня также были «АЛРОСА» (+2,1%), привилегированные «Ростелеком» (+1,9%), «ЭНЕЛ Россия» (+1,57%) и «ФСК ЕЭС» (+1,41%). Слабее всех оказались «Мосэнерго» (-3,09%), «Россети» (-2,03%), «Аэрофлот» (-1,23%) и X5 Retail Group (-0,66%). Объём торгов на основной секции Московской Биржи составил 56,336 млрд рублей.

Отдельно стоит вспомнить о статистике, которую рынок игнорировал на фоне внешнего негатива. Меж тем, рост реальных зарплат в России ускорился до 6,9% в декабре по сравнению с 2,7% в ноябре и ожидаемых 3,6%. Рост розничных продаж в январе ускорился до 2,7% по сравнению с 1,9% в декабре. С другой стороны, безработица выросла до 4,7% в январе. Тем не менее, стоит ожидать оживление в секторе розничной торговли. Прогноз ЦБ РФ о повышении потребительской активности, похоже, начал сбываться.

Рубль не смог сопротивляться глобальному укреплению доллара. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала к вечеру до 1,52% по сравнению с 1,57% в утренние часы. Более того, ослабление иены в данном контексте нельзя рассматривать в качестве индикатора аппетитов к риску. В Азии продолжает распространяться коронавирус, который оказывает существенное влияние на деловую активность. Соответственно, бегство происходит не только от риска, но и от иены, которая рискует продолжить своё ослабление на череде слабой статистики. Впрочем, нельзя сказать, что рубль подвергается какому-то ужасающему давлению. Его высокая доходность и значительные резервы остаются факторами поддержки. В частности, международные резервы РФ выросли на текущей неделе до $562,4 млрд по сравнению с $562,2 млрд неделей ранее. Соответственно, глобальное бегство от риска давит на рубль. Однако резервы РФ на 20% состоят из золота, которое торгуется на максимальных значениях текущего года. За месяц оно подорожало почти на 4%, а за год более чем на 21%. Соответственно, слабость рубля является объяснимой, как и его более высокая устойчивость по сравнению с предыдущими годами.

Торги в США завершились снижением индексов. Тема распространения коронавируса COVID-19 за пределы Китая продолжает нервировать участников торгов, поскольку борьба с ним может ограничить движение капитала и товаров в мире. Поставщиком самой яркой новости стал инвестиционный банк Morgan Stanley (-4,55%), который объявил о покупке одного из старейших онлайн брокера E-Trade Financial Corp. (+21,8% за $13 млрд оплатой акциями. Продавцы доминировали в бумагах со значительной привязкой к Китаю, как производственной базе, так и рынку сбыта. Apple (-1,03%), Intel (-2,47%). Аналитики Goldman Sachs предупреждают, что рынок пока плохо понимает масштабы экономических последствий вспышки коронавируса и осознание их способно привести к глубокой коррекции индексов. Procter & Gamble (+0,91%) уже предупреждает о том, что COVID-19 негативно скажется на результатах текущего квартала. Со стороны статистики пока существенных угроз рынку нет. Число первичных обращений за пособием по безработице выросло до 210 тыс. на прошлой неделе, как и ожидалось. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии взлетел до 36,7 п. в феврале по сравнению с 17,0 п. в январе и ожиданиями 12,0 п. Впрочем, если статистика и не показывает тревоги рынка, то динамика доходностей по американским казначейским обязательствам указывала конкретно на бегство от риска. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала более чем на 4 базисных пункта до 1,52%. По итогам торгов DJIA снизился на 0,44% до 29219,98 п., S&P 500 на 0,38% до 3373,23 п., а NASDAQ упал на 0,67% до 9750,96 п.

Торги в Азии проходили разнонаправленно. Министерство торговли Китая сообщает об активном возвращении предприятий к нормальному функционированию. Число случаев коронавируса выросло до 75465, а летальных исходов до 2236, что на 118 больше, чем сутками ранее. Меж тем, в Ю. Корее отменяют массовые мероприятия и принимают дополнительные меры по контролю над распространением вируса. В стране было зарегистрировано 52 новых случаев заражения, что увеличило общее их число до 156. Из корпоративных новостей стоит отметить заявления компании Hon Hai Precision Industry, которая занимается сборкой iPhone для Apple. Руководство сообщает о постепенном возвращении предприятий к работе, но ожидает заметное ухудшение финансовых показателей по итогам текущего квартала. Из региональной статистики стоит обратить внимание на замедление инфляции в Японии до 0,7% в январе с 0,8% в декабре. Впрочем, базовый индекс цен, напротив, ускорил свой рост до 0,8% с 0,7%. Предварительный индекс PMI в производственной сфере Японии снизился до 47,6 п. с 48,8 п. в декабре. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 23404,88 п. (-0,32%), Hang Seng — 27357,40 п. (-0,91%), Shanghai Composite — 3034,14 п. (+0,13%).

Нефть находилась под давлением, так как борьба с коронавирусом за пределами Китая может ещё больше сократить потребление нефти. Меж тем, накануне Минэнерго США сообщило, что на неделе до 14 февраля коммерческие запасы нефти в США выросли на 0,4 млн бар. до 442,9 млн бар. Запасы бензина упали на 2,0 млн бар., а дистиллятов снизились на 0,6 млн бар. Опросы указывали, что на рынке ждали рост запасов нефти почти на 3 млн бар. Импорт сырой нефти упал на 431 тыс. бар. в день до 6,5 млн бар. суточных поставок. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 20,3 млн бар. общих топливных поставок в сутки, или —1,8% за год; 8,8 млн бар. бензина в сутки, или —2,0% за год; а также 3,9 млн бар. дистиллятов в сутки, или —6,7% за год. Добыча в США осталась на уровне 13,0 млн бар. в сутки. Дополнительным поводом для распродаж нефти стало заявление главы Минэнерго РФ А. Новака о том, что производители согласились с отсутствием непосредственной необходимости для более ранней встречи OPEC+. К 9:00 мск Brent — $58,7 (-1,03%), WTI — $53,4 (-0,89%), Золото — $1631,2 (+0,66%), Медь — $5703,38 (-0,04%), Никель — $12695 (+0,20%), Палладий — $2591 (+0,66%).

Индекс доллара снижался на 0,06% до 99,81 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 1,49% по сравнению с 1,52% накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,079 (+0,08%), GBP-USD — $1,29 (+0,12%), USD-JPY – 111,95 (-0,11%).

Внешний фон перед стартом торгов в России остаётся тревожным. COVID-19 продолжает распространяться не только в Китае, где темпы число новых заболевших существенно снизилось. Соответственно, на текущем этапе уже можно говорить о глобальном влиянии коронавируса, а не только о региональной проблеме. Впрочем, вместе со статистикой летальных случаев поступают и данные о тех, кто полностью излечился.

Тем не менее, отечественный рынок начнёт пятницу снижением на 0,5%, реагируя на слабую нефть и продолжающееся бегство капитала в качество американских казначейских обязательств. Давление на рубль также может продолжиться, хотя рынок может вспомнить о том, что более 20% международных резервов РФ находится в дорожающем золоте.