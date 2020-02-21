Рынок акций РФ по индексам и рубль к основным валютам снизятся в начале торгов на негативном внешнем фоне, связанном с распространением китайского коронавируса.

Нисходящая динамика нефтяных котировок, снижение азиатских площадок и фьючерсов на американские биржевые индексы будут давить на рублевые активы.

ИНДЕКСЫ

"Беспокойство вернулось на мировые финансовые рынки, поскольку вспышка вируса продолжает распространяться за пределы Китая, и инвесторы взвешивают влияние на прибыль корпораций. Глава Всемирной организации здравоохранения заявил, что если страны сейчас не отреагируют решительно, то распространение вируса за пределы Китая может стать более серьезной угрозой", — комментирует внешний фон Константин Кочергин из банка "Восточный".

В пятницу в начале торгов возможна коррекция вниз по индексу РТС под давлением внешнего фона, считает Антон Старцев из компании "Олма".

"Трейдеры на мировых рынках акций вновь обеспокоены распространением китайского коронавируса (на этот раз не столько темпами роста общего числа зараженных, сколько увеличением числа случаев за пределами Китая, в частности, в Южной Корее)", — говорит он. Так, в Южной Корее зарегистрировано 52 новых случаев заражения, теперь их число достигло 156. В Японии к вечеру четверга выявлено 728 случаев, из них 634 – пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess.

Отечественный рынок начнёт пятницу снижением на 0,5%, реагируя на слабую нефть и продолжающееся бегство капитала в качество американских казначейских обязательств, отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

ВАЛЮТА

На валютном рынке сохраняется спрос на доллар США в качестве защитной валюты, что подразумевает возможность закрепления пары доллар-рубль выше 64 рублей за доллар в начале торгов, полагает Старцев.

При этом подготовка экспортеров к налоговым выплатам, пик которых приходится на 25 февраля, не сможет полностью нивелировать внешний негатив и лишь сдержит рост доллара и евро относительно российской валюты, полагает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

В сложившихся обстоятельствах пара доллар-рубль продолжит движение к верхней границе диапазона 63,2-64,4 рубля, а в случае ухудшения внешней конъюнктуры предпримет попытку ее пробоя, считает он.

"Инвесторы возвращаются в защитные активы. Дорожает золото и государственные облигации. Нефть теряет почти процент. На таком фоне у рубля практически нет шансов. Прогноз по курсу на пятницу, 21 февраля: 64,1-64,9 рубля за доллар", — говорит Кочергин.

ВНЕШНИЙ ФОН

Ведущие американские фондовые индексы в четверг на закрытии торгов усилили падение на фоне новых данных по коронавирусу, увеличения числа заявок на пособие по безработице в стране, а также на фоне ряда корпоративных новостей.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном опускаются в пятницу на 0,29-0,96%, у трейдеров сохраняются опасения по вопросу темпов распространения китайского коронавируса, что сдерживает мировые фондовые рынки. При этом индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite символически удерживался в плюсе и поднимался на 0,01%.

Стоимость нефти снижается на 0,94%, до 58,74 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро снижается на 0,1%, до 1,0794 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций изменился в четверг разнонаправленно по индексам в пределах 0,4% на фоне роста курса доллара более чем на 50 копеек, до 64,15 рубля. Негативная динамика мировых фондовых рынков вечером поддерживала давление на стоимость российских акций, хотя растущий рынок нефти отчасти компенсировал его.

К закрытию рублевый индекс Мосбиржи повысился на 0,34%, до 3125,10 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,41%, до 1535,81 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга вырос на 63 копейки – до 64,2 рубля, евро — на 52 копейки, до 69,22 рубля, следует из данных Московской биржи.