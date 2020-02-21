Альфа-Банк (ABH Financial Ltd) опубликовал результаты деятельности по МСФО за 2019 год.

Рентабельность. Чистая прибыль составила 704 млн долл. при рентабельности среднего капитала (ROAE) 9,2%. Ухудшение прибыльности по сравнению с 2018 г. обусловлено ростом резервов, а также негативной валютной переоценкой. При этом, с учетом прочего совокупного дохода (1,028 млрд долл.), который влияет на капитал, Альфа-Банк, напротив, в годовом сопоставлении показал рост на фоне лучшего итогового результата по валютным операциям с учетом хеджирующих инструментов.

Качество. Несмотря на усиление риска в розничном сегменте, доля кредитов с просрочкой от 90 дней (NPL) осталась на уровне 1,4%, при этом доля NLP1+ сократилась с 2,6% до 1,9%. Коэффициент покрытия NPL 90+ резервами – 214%. Стоимость риска (1,9%) по сравнению с прошлым годом выросла.

Капитал. Балансовый капитал Альфа-Банка вырос на 13% г/г в 2019 г. до 8,14 млрд долл. За счет органических источников, валютной переоценки, а также выпуска вечного долга. Достаточность капитала 1 уровня (Basel III МСФО) снизилась в 2019 г. на 100 б.п. на фоне увеличения объемов кредитования, но остается высокой (16,3%).

Фондирование. В структуре фондирования наблюдался уверенный рост (+29% г/г) депозитов клиентов за счет розничного сегмента. Коэффициент «кредиты/депозиты» остается ниже 100%.

Эффект на облигации. Нейтрально. Основные кредитные метрики Альфа групп (достаточность капитала, качество активов, ликвидность, рентабельность) остаются на высоком уровне. Несмотря на некоторое давление на рентабельность в 2019 г., капитал группы продолжает расти, а дополнительную поддержку регуляторным капитальным нормативам (около 150 б.п.) в 2020 г. окажет внедрение нового регулирования Базель 3,5.