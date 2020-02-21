Темпы роста российской экономики могут оказаться выше нашего текущего прогноза. Согласно нашим расчетам, в январе рост российского ВВП составил 1,5% по сравнению с 1,9% месяцем ранее. Основной положительный вклад в экономическую динамику внесло ускорение в торговле и секторе услуг. При этом на росте ВВП в январе негативно отразилось углубление спада в транспортной отрасли, а также замедление роста в промышленности. Мы полагаем, что ускорение в розничной торговле и секторе услуг в значительной мере обусловлено так называемым эффектом низкой базы, когда в начале 2019 году темпы роста розницы замедлились, а в секторе услуг наблюдался ощутимый спад из-за сокращения реальных доходов населения на фоне повышения налоговой нагрузки.

Несмотря на то что в краткосрочной перспективе эффект базы быстро сойдет на нет, в ближайшее время потребительский сектор получит ощутимую поддержку за счет анонсированного увеличения социальных расходов государства. Поскольку спад в транспортной отрасли обусловлен аномально теплой погодой в январе, в краткосрочной перспективе мы ожидаем возобновления роста грузооборота. По нашему мнению, в ближайшее время быстрый рост расходов бюджета, связанный с реализацией приоритетных национальных проектов, продолжит оказывать ощутимую поддержку экономике. Однако в дальнейшем, негативное влияние на рост экономики окажет продолжающая замедляться глобальная экономика. В настоящее время мы ожидаем, что в 2020 году российский ВВП прибавит 0,7%, однако допускаем, что фактические темпы роста экономики страны окажутся несколько выше.