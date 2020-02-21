Снижение доходностей длинных ОФЗ отражает ожидание дальнейшего снижения ключевой ставки
Значительное снижение доходностей длинных бумаг в последние 2 недели (от 16 бп до 26 бп с 10 февраля) говорит о нарастающих ожиданиях рынка касательно дальнейшего снижения ключевой ставки, вероятно, до 5.25-5.50%. Покупки идут со стороны как локальных, так и иностранных участников рынка. Однако слабеющий рубль оказывает небольшое давление. В целом, мы ожидаем, что в дальнейшем позитивный тренд продолжится, а доходность 10-летней бумага сможет достичь 5.75% уже в 2к’20
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