Значительное снижение доходностей длинных бумаг в последние 2 недели (от  16 бп до  26 бп с 10 февраля) говорит о нарастающих ожиданиях рынка касательно дальнейшего снижения ключевой ставки, вероятно, до 5.25-5.50%. Покупки идут со стороны как локальных, так и иностранных участников рынка. Однако слабеющий рубль оказывает небольшое давление. В целом, мы ожидаем, что в дальнейшем позитивный тренд продолжится, а доходность 10-летней бумага сможет достичь 5.75% уже в 2к’20