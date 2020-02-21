Несмотря на оптимизм представителей ФРС, рынок по-прежнему обеспокоен в связи с возможным влиянием эпидемии коронавируса на экономику США. Вчера в интервью представитель ФРС Ричард Кларида вновь подчеркнул, что экономика Соединенных Штатов находится в хорошем состоянии, устойчивый рост сохраняется, рынок труда также стабилен. Инфляция в последние месяцы колеблется вблизи долгосрочного ориентира. ФРС продолжает оценивать степень влияния эпидемии коронавируса, но пока последствия для США несущественны. Тем не менее в целом вчера на рынке преобладали негативные настроения, возобновилось бегство в качество. В результате доходность UST10 снизилась за день на 5 б.п., а сегодня с утра опустилась еще ниже, до менее 1,5%. Стоимость золота, другого защитного актива, также продолжила расти. Сегодня мы ждем публикации предварительных индексов PMI для США и Европы за февраль, возможно, они отразят некоторое влияние эпидемии на экономический рост в этих странах. Также в США выйдет январская статистика по продажам на вторичном рынке жилья. При том что данные по продажам новостроек традиционно представляют больший интерес, на долю вторичного рынка приходится значительно большее количество сделок. Кроме того, сегодня состоятся выступления сразу нескольких представителей ФРС, на них рынок также может обратить внимание.

Суверенные евробонды РФ на новых минимумах по доходности, но спреды расширяются. Доходности UST вчера упали сразу на 5 б.п., что оказало поддержку российским суверенным евробондам. Кривая доходности еврооблигаций РФ опустилась на 2–3 б.п., при этом бумаги оказались лидерами роста котировок среди аналогов с ЕМ, видимо, поддерживаемые растущими ценами на нефть. Евробонды остальных стран, за исключением Турции, по итогам торговой сессии не изменились в доходности. Турецкие же бумаги, напротив, подскочили в доходности сразу на 12–22 б.п. RUSSIA’47 (YTM 3,43%) упал в доходности на 2 б.п, но его z-спред расширился на 4 б.п. до 184 б.п. и сейчас приблизительно на 20 б.п. шире исторических минимумов. Лидами роста котировок на суверенной кривой стали RUSSIA’42 (YTM 3,35%) и RUSSIA’43 (YTM 3,41%), прибавившие сразу 55–65 б.п. Это оправданно, поскольку в последние недели они выглядели дешево на фоне RUSSIA’47, который пользуется наибольшим спросом, видимо, в силу своей большей ликвидности. Сегодня активность в российском сегменте будет невысокой в преддверии длинных выходных.

Сохраняется спрос на выпуски МКБ. Корпоративные бумаги вчера в целом следовали за суверенными, снизившись в доходности в среднем на 2–3 б.п. Продолжили расти в цене длинные выпуски Газпрома GAZPRU’34 (YTM 3,69%) и GAZPRU’37 (YTM 3,81%), прибавившие еще 40–45 б.п. При этом новый GAZPRU’30 (YTM 3,25%) завершил торги около номинала. Среди остальных бумаг выделялись евробонды МКБ, доходности которых упали на 9–13 б.п. Такжеподрос в цене SOVCOM‘perp (YTC 6,93%), снизившийся в доходности на 5 б.п.