Укрепление рубля оказало давление на прибыль, но совокупный доход за год ощутимо вырос. Альфа-Банк (головная холдинговая структура группы ABH Financial) представил отчетность за 2 п/г и полный 2019 г. по МСФО и провел телефонную конференцию. Чистая прибыль во 2 п/г выросла на 80% относительно 1 п/г, но снизилась на 30% год к году, а по итогам 2019 г. сократилась примерно на 45%. ROAE во 2 п/г составил 11,5%, за весь 2019 г. – 9,2% против 19,5% в 2018 г. Одна из ключевых переменных – стоимость риска, которая во 2 п/г снизилась до 1,1% с 2,7% в 1 п/г (за 2019 г. показатель достиг 1,9% против 0,9% год назад), и если в 1 п/г банк создавал резервы по крупному проблемному кредиту, то вторая половина года характеризовалась снижением стоимости риска как в корпоративном сегменте (обратно к среднему уровню 2018 г.), так и в рознице. В части ЧПД год был более благоприятным для розницы и МСБ (плюс 22% и 28% в рублевом выражении год к году соответственно), тогда как корпоративный показатель остался почти неизменным. В чистых комиссиях, напротив, корпоративный сегмент ощутимо опередил розницу (плюс 23% год к году для сегмента КИБ и плюс 26% для МСБ против плюс 5% у розницы). ЧПМ за год снизилась на 20 б.п. до 4,6%. Соотношение Расходы/Доходы в этом году выросло до 44% с 39% в 2018 г., но это в первую очередь было вызвано снижением операционного дохода – в частности, в 2019 г. банк показал отрицательный результат от операций с ценными бумагами и валютой, на что повлияло укрепление рубля. Впрочем, руководство указывает на то, что с учетом прочего совокупного дохода результат нейтрален к изменению валютного курса (совокупный доход за год увеличился на 47%).

Розничный портфель вырос более чем на 50% за год. Корпоративные кредиты за вычетом переоценки по итогам года выросли на 11,5%, розничные – на 53%, за 2 п/г – примерно на 9% и 30% соответственно (менеджмент уже неоднократно подчеркивал стратегический фокус на быстром развитии розницы и наращивании рыночной доли). Доля розницы в кредитном портфеле на конец года увеличилась до 26% с 20% на конец 2018 г. и продолжит расти в 2020 г. – это, по словам менеджмента, должно поддерживать маржу. Доля просрочки вернулась к уровню конца 2018 г., равному 1,4% (в 1 п/г она выросла до 2,2%). Доля кредитов 3-й стадии для корпоративных займов за год увеличилась на 40 б.п. до 4,1%, но коэффициент покрытия остался практически неизменным (около 46%), доля просроченных кредитов внутри 3-й стадии сократилась до 24% с 38% в 1 п/г и 35% в 2018 г. В рознице доля кредитов 3-й стадии за год увеличилась на 190 б.п., а покрытие уменьшилось с 84% до 58%, но банк указывает, что доля просроченных кредитов 3-й стадии увеличилась меньше – на 60 б.п. В целом качество активов в ипотеке и кредитных картах, по словам руководства, остается стабильным, небольшое ухудшение показывают только обычные потребительские кредиты, выданные в отделениях. Текущие счета сохранили опережающие темпы роста (плюс 42% и 31% для корпоративного и розничного сегментов за год против 26% и 17% для срочных счетов). Достаточность базового капитала по РСБУ Н1.1 на 1 января составляла 9,1%, Н1.2 – 10,7%, Н1.0 – 12,7%, с запасом к минимумам с учетом буферов в 110–120 б.п.

Банк пока не видит необходимости в новых инструментах капитала. Ликвидность по-прежнему достаточна, доля денежных средств и эквивалентов на конец года осталась на уровне 11% от активов, дополнительные источники ликвидности составляют 21% от активов. В текущем году Альфа-Банку предстоит погасить порядка 1,3 млрд долл. заимствований, достаточно комфортный уровень при объеме денежных средств на балансе в размере 6,5 млрд долл. В этом году банк уже разместил рублевые евробонды ALFARU’25 на 15 млрд руб., в настоящий момент выпуск предлагает доходность около 6,5%, что кажется нам не слишком привлекательным с учетом премии к кривой ОФЗ примерно в 80 б.п. Касательно инструментов капитала руководство не видит необходимости размещения новых выпусков в ближайшее время, далее решения могут приниматься в зависимости от рыночной обстановки. Размещенный в октябре суборд ALFARU’30 сейчас дает доходность приблизительно 5,1%, его дисконт к вечному суборду ALFARU’perp (купон 6,95%, YTC 6,1%) снизился до порядка 100 б.п. Спред старшего выпуска ALFARU’21 (YTM 2,3%) к суверенной кривой находится вблизи своих минимумов за последние полгода (около 45 б.п.).