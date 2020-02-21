Mail.ru в среду, 26 февраля, представит финансовые результаты за 4К19. Мы ожидаем, что компания продемонстрирует внутригодовой максимум выручки и EBITDA на фоне сильного сезонного фактора. Тем не менее, учитывая комментарии менеджмента по поводу изменения графика запуска игр в конце года и продолжающиеся активные инвестиции в развитие основного бизнеса, компании будет сложно продемонстрировать рост, соответствующий верхней границе прогнозного диапазона. В ходе телефонной конференции мы ожидаем, что инвесторы сосредоточат свое внимание на прогнозе на 2020 г. и тех преимуществах, которые компания получает от недавно созданных СП с Aliexpress (AER) и Сбербанком.

При выручке за 4К19 на уровне внутригодового максимума показатель выручки за полный год будет соответствовать прогнозу. По нашей оценке, выручка за 4К19 составит 26,4 млрд руб. (на годовой основе показатель не сопоставим из-за деконсолидации Delivery Club и ESforce на протяжении 2019 г.), в том числе выручка сегмента Communications & Social составит 16,1 млрд руб. Выручка сегмента онлайн игр в размере 8,6 млрд будет находиться на своем внутригодовом максимуме, несмотря на перенос сроков запуска мобильной версии Warface с конца 2019 г. на январь 2020 г. из-за плотного графика запуска игр конкурентов. Помимо вполне закономерных сезонных трендов, онлайн рекламу поддержат новые рекламные потоки, в том числе в результате цифровой интеграции в myTarget и начала размещения рекламы AER на ресурсах Mail.ru. В итоге мы ожидаем, что выручка за 2019 г. составит 87,3 млрд руб., находясь в середине прогнозного диапазона компании 86-88 млрд руб.

Сюрприз в части рентабельности также маловероятен. Мы ожидаем, что EBITDA за 4К19 достигнет 9,7 млрд руб. при рентабельности 36,6% (что на 2,9 п. п. выше к/к). На наш взгляд, на рентабельность сегмента Communications & Social в 4К19 на уровне 51,5% (-1,8 п. п. к/к) негативно повлияет продолжающаяся на протяжении еще одного квартала интеграция AER, создание Умной колонки (которая поступит в продажу в 1К20, ее предпродажи уже начались), обновление музыкального контента на платформах компании и запуск других новых инструментов. Это, вероятно, будет нейтрализовано сезонным улучшением рентабельности в сегменте онлайн игр, где рентабельность EBITDA, по нашему прогнозу, составит 28,0% (+12 п. п. r/r), главным образом, на фоне снижения интенсивности расходов на маркетинг. В итоге мы прогнозируем EBITDA за 2019 г. группы на уровне 29,6 млрд руб. (при рентабельности 34%), что близко к прогнозу компании (30 млрд руб.).